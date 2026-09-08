ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άνετη νίκη της Μπεσίκτας σε φιλικό με την ΤΣΣΚΑ - Έπαιξαν ξύλο Ομορούγι και Ούχοφ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Μπεσίκτας επικράτησε εύκολα με 80-57 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Gloria Cup της Αττάλειας, σε ένα φιλικό που είχε και ένταση, καθώς Ομορούγι και Ούχοφ πιάστηκαν στα χέρια και αποβλήθηκαν.

Η Μπεσίκτας επικράτησε εύκολα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 80-57, στο πλαίσιο του Gloria Cup που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας, σε ένα φιλικό που είχε και αρκετή ένταση, καθώς δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια στην τέταρτη περίοδο.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη, με τον Άντονι Μπράουν να είναι ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Ακολούθησε ο Άντε Ζίζιτς με 15, ενώ ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους πρόσθεσε 12.

Ωστόσο, το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από ένα επεισόδιο λίγο πριν από τα μέσα της τέταρτης περιόδου. Ο Γιουτζίν Ομορούγι της Μπεσίκτας και ο Ιβάν Ούχοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχαν αρχικά μια αψιμαχία στην προσπάθειά τους να πάρουν καλύτερη θέση για το ριμπάουντ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολών.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον παίκτη της Μπεσίκτας να σπρώχνει το πρόσωπο του αντιπάλου του. Ο Ούχοφ απάντησε με γροθιά, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν στη συνέχεια χτυπήματα, πριν συμπαίκτες και διαιτητές επέμβουν για να τους χωρίσουν.

Τελικά, αμφότεροι αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, με το περιστατικό να αποτελεί το πιο έντονο σημείο ενός κατά τα άλλα εύκολου απογεύματος για την Μπεσίκτας.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιαμάλ για την τριάδα της Χρυσής Μπάλας του Ντεμπελέ: «Είναι φίλος του Εμπαπέ, σωστά;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο κινητήρας της Ferrari θα υστερεί για το υπόλοιπο του 2026 κατά 20 ίππους από τη Mercedes

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με Μέσι η 30άδα για τη «Χρυσή Μπάλα» και με μπόλικους... απόντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη της Μπεσίκτας σε φιλικό με την ΤΣΣΚΑ - Έπαιξαν ξύλο Ομορούγι και Ούχοφ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Κυζιρίδη η καλύτερη ενδεκάδα της 4ης αγωνιστικής στην Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τη SUNEL Arena - Τελειώνει και του Λαρεντζάκη στην Ένωση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H Ουτρέχτη του Νικόλα Παναγιώτη πήρε βαθμό σε ματς που ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε Τρίτη

Super League

|

Category image

Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Κορδόν!

Super League

|

Category image

Τρόμος... Ντιονί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άγνωστη η επιστροφή του Ανδρέου στη δράση - Η ενημέρωση του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με Γιαμάλ οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε Βοζίνια η λίστα των κορυφαίων τερματοφυλάκων!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H EOK πρότεινε στις ομάδες να επιλέγουν τους διαιτητές στους αγώνες τους!

Super League

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιες καλύτερες ομάδες σε άντρες και γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη