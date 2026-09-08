Άνετη νίκη της Μπεσίκτας σε φιλικό με την ΤΣΣΚΑ - Έπαιξαν ξύλο Ομορούγι και Ούχοφ!

Η Μπεσίκτας επικράτησε εύκολα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 80-57, στο πλαίσιο του Gloria Cup που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας, σε ένα φιλικό που είχε και αρκετή ένταση, καθώς δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια στην τέταρτη περίοδο.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη, με τον Άντονι Μπράουν να είναι ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Ακολούθησε ο Άντε Ζίζιτς με 15, ενώ ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους πρόσθεσε 12.

Ωστόσο, το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από ένα επεισόδιο λίγο πριν από τα μέσα της τέταρτης περιόδου. Ο Γιουτζίν Ομορούγι της Μπεσίκτας και ο Ιβάν Ούχοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχαν αρχικά μια αψιμαχία στην προσπάθειά τους να πάρουν καλύτερη θέση για το ριμπάουντ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολών.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον παίκτη της Μπεσίκτας να σπρώχνει το πρόσωπο του αντιπάλου του. Ο Ούχοφ απάντησε με γροθιά, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν στη συνέχεια χτυπήματα, πριν συμπαίκτες και διαιτητές επέμβουν για να τους χωρίσουν.

Τελικά, αμφότεροι αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, με το περιστατικό να αποτελεί το πιο έντονο σημείο ενός κατά τα άλλα εύκολου απογεύματος για την Μπεσίκτας.