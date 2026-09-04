Κοινή φιλοσοφία και κατεύθυνση για όλες τις Εθνικές μας ομάδες

Η σημερινή συνάντηση σηματοδότησε την την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και ταυτόχρονα ενός νέου τρόπου συνεργασίας μεταξύ όλων των Εθνικών Ομάδων.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο καθορισμός ενός κοινού πλαισίου λειτουργείας των Εθνικών Ομάδων.

«Επιδιώκουμε όλες οι Εθνικές ομάδες να λειτουργούν με κοινές αρχές, κοινή γλώσσα, κοινή κατεύθυνση και κοινές διαδικασίες ώστε ο κάθε ποδοσφαιριστής και ποδοσφαιρίστρια να αναπτύσσεται μέσα σε ένα ενιαίο ποδοσφαιρικό περιβάλλον», ανέφερε στους προπονητές ο κ. Τσάνας, για να προσθέσει:

«Οι Εθνικές ομάδες δεν λειτουργούν ως ανεξάρτητα τμήματα. Είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας με κοινή φιλοσοφία και γλώσσα».

Στη συνάντηση έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ενώ συζητήθηκαν και οι αγωνιστικοί στόχοι των Εθνικών μας, ενόψει των άμεσων αλλά και μελλοντικών υποχρεώσεων τους.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι προπονητές και τα μέλη των τεχνικών ομάδων των Εθνικών Γυναικών, Futsal, Ελπίδων Κ-21, Νέων και Νεανίδων Κ-19 και Παίδων Κ-17, Κ-16 και Κ-15.