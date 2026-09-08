Ο κινητήρας της Ferrari θα υστερεί για το υπόλοιπο του 2026 κατά 20 ίππους από τη Mercedes

Η Mercedes HPP διαθέτει την ισχυρότερη σφαιρικά μονάδα ισχύος από το πέρασμα, φέτος, της F1 στους νέους τεχνικούς κανονισμούς. Όμως το σύστημα Additional Development and Upgrades Opportunities (ADUO) έδωσε στους κατασκευαστές που υστερούν σε αυτόν τον τομέα την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά.

Η αξιολόγηση της FIA βασίζεται στην πραγματικότητα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η Red Bull διαπιστώθηκε ότι διέθετε τον ισχυρότερο V6 Turbo, ενώ η Mercedes θεωρείται πως διαθέτει σφαιρικά το πιο αποδοτικό υβριδικό σύστημα (δηλαδή με την συμβολή και του ηλεκτροκινητήρα MGU-K).

Βάσει του συστήματος ADUO, που υπολογίζει μόνο την ισχύ του θερμικού κινητήρα, στη Mercedes παραχωρήθηκε μία αναβάθμιση για το 2026 και μία για το 2027 – ενώ η Ferrari, η Audi και η Honda δικαιούνταν από δύο.

Η Mercedes δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τη μοναδική της αναβάθμιση για τη φετινή χρονιά -κάτι που αναμένεται να κάνει τον Οκτώβριο- ενώ οι αναβαθμίσεις της Ferrari, που παρουσιάστηκαν στην Αυστρία και στη Μόντσα, δεν κατάφεραν να καλύψουν την υστέρηση της ιταλικής μονάδας ισχύος από εκείνη της Mercedes.

Στην Μόντσα η ισχύς παίζει τον σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με κάθε άλλη πίστα – και εκεί η δεύτερη αναβάθμιση της μονάδας της Ferrari δεν άλλαξε τα μέχρι τώρα φετινά δεδομένα. Σύμφωνα, όμως, με την ομάδα του Μαρανέλο, αυτό δεν ήταν το ζητούμενο – για την ακρίβεια, η αναβάθμιση ADUO2 έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από άποψη ισχύος, και μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε πίστες που δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η απόλυτη ισχύς του κινητήρα.

Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι το αρχικό έλλειμμα της Ferrari ήταν απλώς πολύ μεγάλο για να εξαλειφθεί με τη δεύτερη αναβάθμιση του ιταλικού κινητήρα. Η διαφορά απόδοσης του V6 της Ferrari και του V6 της Mercedes υπολογιζόταν μεταξύ 6% και 8%, που αντιστοιχούσε περίπου σε 35-40 ίππους.

Όπως είχε προβλεφθεί, η νέα προδιαγραφή του κινητήρα της Ferrari δεν αναμενόταν ποτέ να εξαλείψει πλήρως αυτό το έλλειμμα. Αντίθετα, ο στόχος ήταν να μειωθεί η διαφορά από τη Mercedes, με την αποδοχή ότι ένα σημαντικό χάσμα θα παρέμενε. To χάσμα τώρα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, φέρεται να έπεσε στους 20 ίππους.

Τα γενικότερα χαρακτηριστικά της μονάδας ισχύος της Ferrari SF-26 και της εξέλιξής της για τη Μόντσα κατέστησαν σαφές γιατί η αναβάθμιση έπρεπε να θεωρηθεί ακόμη ένα βήμα σε μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και όχι μια ολοκληρωμένη λύση.

Μετά τον αγώνα της Μόντσα ο διευθυντής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, επιβεβαίωσε ευθέως αυτές τις προσδοκίες: “Δεν περιμέναμε να κλείσουμε τη διαφορά με τις ADUO 1 και ADUO 2. Φυσικά, ο στόχος είναι να κλείσουμε τη διαφορά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά δεν περίμενα να κλείσουμε τη διαφορά από τη Mercedes μέσα σε δύο μήνες”, ξεκαθάρισε ο Γάλλος.

“Αυτή η διαδικασία εξέλιξης του κινητήρα διαρκεί για πάντα. Δεν είναι όπως το σασί, το οποίο μπορείς να αναβαθμίσεις από τη μία μέρα στην άλλη”, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Ferrari τόνισε ότι οι χρόνοι παράδοσης των εξαρτημάτων και το ετήσιο όριο προϋπολογισμού της ομάδας κάνουν κάθε βήμα βελτίωσης αργό και ακριβό. Έτσι, ένας πολύ πιο εκτεταμένα αναθεωρημένος κινητήρας αναμένεται να έρθει μόνο στις αρχές του 2027.

“Στον κινητήρα”, συνέχισε ο Βασέρ, “η διαδικασία είναι τεράστια σε διάρκεια, επειδή οι χρόνοι παράδοσης των εξαρτημάτων είναι μεγάλοι και το όριο προϋπολογισμού δεν διευκολύνει. Πρέπει να έχεις κατασκευάσει τον κινητήρα για τη σεζόν και αν θέλεις να ξεκινήσεις την εξέλιξη πρέπει να παράγεις μια νέα παρτίδα κινητήρων. Αυτό είναι δύσκολο.

Δεν περιμέναμε να καλύψουμε τη διαφορά με την ADUO 1 ή την ADUO 2. Κάνουμε μικρά βήματα, αλλά αυτό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι αν κάνεις ένα μικρό βήμα στον κινητήρα, ακόμη κι αν κερδίσεις μερικούς ίππους, είναι ένα καλό βήμα στο grid.

Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα έχουμε έναν νέο κινητήρα του χρόνου. Για εμάς, ο στόχος είναι σίγουρα να καλύψουμε τη διαφορά, και να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά δεν περίμενα ότι μέσα σε δύο μήνες θα καλύπταμε τη διαφορά από τη Mercedes”, πρόσθεσε ο Γάλλος.

Οπότε, τι γίνεται στα 10 GP της φετινής χρονιάς που απομένουν; “Δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες, αλλά όταν σου λείπει καθαρή ισχύς, τότε αρχίζεις να παίζεις με τη διαχείριση της ενέργειας για να προσπαθήσεις να αντισταθμίσεις τη διαφορά σε μία ευθεία”, εξήγησε ο Βασέρ.

“Αλλά αν χρησιμοποιήσεις περισσότερη ενέργεια κάπου, σίγουρα θα χρησιμοποιήσεις λιγότερη κάπου αλλού και τότε μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο προσπαθώντας να το διαχειριστείς αυτό όταν βρίσκεσαι σε μια μάχη [στην πίστα].

Ειλικρινά, δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση της ενέργειας. Νομίζω ότι η διαχείριση ήταν λίγο-πολύ εντάξει. Ακόμη και η McLaren έπαιζε λίγο με αυτό την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου. Στο τέλος, μας λείπει καθαρή ισχύς.

Η πραγματικότητα είναι ότι αν σου λείπει το X ισχύς στο Ζάντβορτ, είσαι δύο ή τρία δέκατα πίσω. Αν σου λίγο λιγότερο από το X στη Μόντσα, η διαφορά με τη Mercedes είναι δύο φορές μεγαλύτερη”, κατέληξε ο Βασέρ. Που σημαίνει ότι, αναλόγως της χάραξης κάθε πίστας θα αυξομειώνεται και η υστέρηση της Ferrari SF-26 στα υπόλοια GP της φετινής χρονιάς.