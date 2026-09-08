Γιαμάλ για την τριάδα της Χρυσής Μπάλας του Ντεμπελέ: «Είναι φίλος του Εμπαπέ, σωστά;»

Ο Λαμίν Γιαμάλ σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο την επιλογή του Ουσμάν Ντεμπελέ να μην τον συμπεριλάβει στην προσωπική του τριάδα για τη φετινή Χρυσή Μπάλα.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα ρωτήθηκε για το γεγονός πως ο επιθετικός της Παρί δεν τον επέλεξε μεταξύ των τριών κορυφαίων ποδοσφαιριστών του για το βραβείο, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Είναι φίλος του Κιλιάν Εμπαπέ, σωστά;».

Ο Γιαμάλ, πάντως, ξεκαθάρισε πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Γάλλο επιθετικό και πως κατανοεί απόλυτα το δικαίωμά του να επιλέξει διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που έκανα. Νομίζω ότι κάθε φορά που αντιμετωπίσαμε ο ένας τον άλλον, πιθανότατα έκανα κάτι που τον έκανε να με αντιπαθήσει! Και αυτό είναι φυσιολογικό. Η σχέση μου με τον Ουσμάν είναι πολύ καλή και καταλαβαίνω ότι θέλει να επιλέξει άλλους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr