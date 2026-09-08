Τρόμος... Ντιονί!
ΓΗΠΕΔΟ
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Άρχισε εντυπωσιακά και συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς.
Με έξι γκολ σε οχτώ συμμετοχές, ο Λοΐς Ντιονί αποδεικνύει ότι η Ομόνοια βρήκε τον «killer» της. Ο Γάλλος επιθετικός δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής, δείχνοντας μεγάλη αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά τελειώματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.
Το εντυπωσιακό χατ-τρικ κόντρα στη Σεντ-Τρούιντεν και τα δύο χθεσινά τέρματα επί του Άρη αποδεικνύουν συν τοις άλλοις πως είναι παίκτης και των μεγάλων αγώνων.
Στην Ομόνοια τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, καθώς ο Ντιονί εξελίσσεται στον απόλυτο ηγέτη της πράσινης γραμμής κρούσης.