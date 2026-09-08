Τότε θα μάθει ο Παναθηναϊκός τι θα γίνει με την τιμωρία του Ντέσερς

Η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριελ Ντέσερς μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει στις 16:30 της Τετάρτης.

Από πλευράς «τριφυλλιού» έγινε έφεση για να μειωθεί η ποινή του φορ της ομάδας, με το κλαμπ να τονίζει πως επρόκειτο για στιγμιαία απώθηση με στόχο να πάρει ο παίκτης καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.

Από την εναντίωση στην απόφαση του πρωτοβαθμιου πειθαρχικού οργάνου της Super League, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε η διατήρηση της ποινής, είτε η μείωση στη μία αγωνιστική.