Τότε θα μάθει ο Παναθηναϊκός τι θα γίνει με την τιμωρία του Ντέσερς
ΓΗΠΕΔΟ
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Προγραμματίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του Ντέσερς μετά την αποβολή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ και την ποινή τριών αγωνιστικών που του επιβλήθηκε.
Η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για την τιμωρία τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριελ Ντέσερς μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει στις 16:30 της Τετάρτης.
Από πλευράς «τριφυλλιού» έγινε έφεση για να μειωθεί η ποινή του φορ της ομάδας, με το κλαμπ να τονίζει πως επρόκειτο για στιγμιαία απώθηση με στόχο να πάρει ο παίκτης καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.
Από την εναντίωση στην απόφαση του πρωτοβαθμιου πειθαρχικού οργάνου της Super League, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε η διατήρηση της ποινής, είτε η μείωση στη μία αγωνιστική.