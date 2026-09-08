H Ουτρέχτη του Νικόλα Παναγιώτη πήρε βαθμό σε ματς που ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε Τρίτη

Κι όμως, το ματς στο οποίο η Ουτρέχτη είχε βρεθεί να χάνει με τρία τέρματα εντός έδρας από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και το οποίο διακόπηκε δις λόγω ρίψης αντικειμένων, ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Νικόλα Παναγιώτου να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο πρώην άσος της Ομόνοιας ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν αρχίσει τις... ομορφιές μετά το 0-3, με τον αγώνα να διακόπτεται για 20 λεπτά πριν αρχίσει ξανά, με την Ουτρέχτη να μειώνει σε 3-1. Εντούτοις, η ρίψη αντικειμένων ξεκίνησε εκ νέου, με το ματς να διακόπτεται στο 65ο λεπτό.

Η απόφαση που πάρθηκε, προέβλεπε να συνεχιστεί η δράση το μεσημέρι της Τρίτης, σε άδειο γήπεδο, με την παρέα του Μπάρκα να καταφέρνει να σκοράρει δις με Ντίντεν (76') και Στεπάνοφ (90' πέν.), σώζοντας έναν βαθμό που έμοιαζε πέρα για πέρα χαμένος...