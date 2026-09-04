Ορισμοί: Πάνε «Αλφαμέγα» Χριστοφόρου και Αντωνίου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές των αγώνων της 2ης αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου.
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
20:00 Ομόνοια Αραδίππου - Krasava Ε.Ν.Y.
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου
19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης
Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Αθανασίου Κυριάκος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
20:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης