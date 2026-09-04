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Ορισμοί: Πάνε «Αλφαμέγα» Χριστοφόρου και Αντωνίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές των αγώνων της 2ης αγωνιστικής

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει  τους διαιτητές των αγώνων της 2ης  αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

20:00 Ομόνοια Αραδίππου - Krasava Ε.Ν.Y.

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος F.C. – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης

Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Αθανασίου Κυριάκος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

20:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο:  Άλφαμεγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

 

 

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