ΦΩΤΟΣ: Η νέα φανέλα της Εθνικής Κύπρου

Η νέα φανέλα της Εθνικής μας ομάδας, με την υπογραφή της adidas, είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό μέσα από τα 18 καταστήματα Athlokinisi σε όλη την Κύπρο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Αθλοκίνησης

Οι φίλαθλοι μπορούν να αποκτήσουν την επίσημη φανέλα και να δείξουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στην Εθνική Κύπρου, εντός και εκτός γηπέδου.

Η Εθνική μας θα βάλει για πρώτη φορά τις νέες εμφανίσεις στους αγώνες του Nations League που αρχίζουν στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σχετικά με τηνAthlokinisi

Η Athlokinisi αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς αθλητικής ένδυσης και υπόδησης στην Κύπρο, προσφέροντας προϊόντα από κορυφαία διεθνή brands και επιλεγμένες συλλογές για κάθε φίλαθλο και αθλητή.

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