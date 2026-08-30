«Κλειδώνει» η 2η σερί, πάμε για την 3η!

Όλα δείχνουν πως μέχρι τη λήξη της League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων η Κύπρος θα «κλειδώσει» τη δεύτερη διαδοχική παρουσία της στην πρώτη 15άδα της κατάταξης της UEFA και τη… διατήρηση για ακόμη έναν (τουλάχιστον) χρόνο του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου (και δεύτερου για το Champions League), που έχει ήδη εξασφαλιστεί, από την περσινή σεζόν, για την περίοδο 2027/28. Και να 'ταν μόνο αυτό; Η χώρα μας, αν και νωρίς, είναι το… πολύ μεγάλο φαβορί για να κρατηθεί στη 15άδα και για τρίτη σερί σεζόν, οδηγώντας σε… καθιέρωσή μας στις προνομιούχες θέσεις!

Σχεδόν σίγουρη η δεύτερη σερί

Η έκβαση των πλέι οφ θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερη για τη χώρα μας, αλλά θα μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερη. Κι αυτό επειδή υπήρχε το ενδεχόμενο να βάλουμε μόνο μία ομάδα σε League Phase και ο κυριότερος διώκτης μας, που είναι η Ελβετία, να βάλει τέσσερις, καθώς είχε όλους τους εκπροσώπους του στα πλέι οφ! Εν τέλει, χάρη στην πρόκριση της Πάφου επί της Ντίναμο Σίτι, η παφιακή ομάδα θα κάνει… παρέα στην Ομόνοια (που απέκλεισε τη Σεντ Τρούιντεν και θα αγωνιστεί στο Europa League, έχοντας από πριν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase), ενώ δύο εκπροσώπους θα έχουν και οι Ελβετοί, οι οποίοι «έχασαν» τις Σιόν και Σεντ Γκάλεν, που αποκλείστηκαν από Άγιαξ και Νόρτζελαντ, αντίστοιχα. Η αναφορά στο ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμη καλύτερα αφορούσε στη Λουγκάνο, η οποία παρά λίγο να μείνει επίσης εκτός, αλλά προκρίθηκε επί της Μακάμπι χάρη σε γκολ στο 79ό λεπτό κι ενώ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες! Πρόκριση στο Conference League εξασφάλισε από προηγουμένως και η Τουν, που μεταφέρθηκε από το Europa League, έχοντας αποκλειστεί από τη Λεχ Πόζναν.

Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Κύπρο το γεγονός ότι οι δύο χώρες θα έχουμε εν τέλει τον ίδιο αριθμό ομάδων στη League Phase, ιδίως από τη στιγμή που η απόσταση που έχουμε από τους Ελβετούς κρατήθηκε σε ψηλά επίπεδα. Υπενθυμίζουμε πως ξεκινήσαμε τη σεζόν έχοντας προβάδισμα 4.618 βαθμών, ενώ μετά το πέρας των προκριματικών η απόσταση μειώθηκε απλώς στους 3.993. Δεδομένου ότι οι Ελβετοί έδωσαν 24 αγώνες (όλοι από έξι) και εμείς μόνο 18 (από έξι Ομόνοια - Πάφος, τέσσερις ο Απόλλωνας, δύο η ΑΕΚ), η μείωση της απόστασης μόνο κατά 625 βαθμούς είναι πολύ καλό νέο για την Κύπρο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, με τον ίδιο αριθμό ομάδων, να καλύψουν οι Ελβετοί απόσταση 3.993 βαθμών, η οποία ισοδυναμεί με οκτώ νίκες (ή επτά νίκες και δύο ισοπαλίες, ή έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες κ.ο.κ.). Θυμίζουμε ότι στη League Phase τόσο η Κύπρος, όσο και η Ελβετία, θα παίρνουν 500 βαθμούς για κάθε νίκη ομάδας τους (το 1/4 των 2.000 βαθμών που δίνει η νίκη στην ομάδα) και 250 βαθμούς για ισοπαλία (το 1/4 των 1.000 βαθμών της ισοπαλίας). Από εκεί και πέρα είναι οι βαθμοί μπόνους αναλόγως θέσης τερματισμού στη League Phase. Στο Conference League, για τις θέσεις 9-24, δίνονται κλιμακωτά από 2.000 μέχρι 125 βαθμοί και για τις θέσεις 1-8 από 4.000 μέχρι 2.250 βαθμοί, ενώ στο Europa League δίνονται για τις θέσεις 1-24 από 6.000 μέχρι 250 βαθμοί, με την Κύπρο και την Ελβετία να παίρνουν αμφότερες το 1/4 του μπόνους που κερδίζουν οι ομάδες τους.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε τονιστεί σε προηγούμενες αναλύσεις μας, από τις χώρες που βρίσκονται κάτω από τη 16η Ελβετία δεν υπάρχει κάποια με ρεαλιστικές πιθανότητες να μας απειλήσει. Στη 17η θέση βρίσκεται πλέον η Αυστρία, που έχει μεν τρεις ομάδες στη League Phase, αλλά απέχει 6.543, ενώ μάλιστα, επειδή ξεκίνησε με πέντε ομάδες, θα παίρνει το 1/5 των βαθμών των ομάδων της και όχι το 1/4. Παράλληλα, εξανεμίστηκαν οι λιγοστές ελπίδες που υπήρχαν να διεκδικήσουμε τη 14η θέση, καθώς η διαφορά από Νορβηγία και Δανία ξεπέρασε τους 4.000 βαθμούς, την ώρα που και οι δύο χώρες έχουν τέσσερις ομάδες σε League Phase.

To μυαλό πλέον στην… τρίτη!

Με τη 15η θέση στην κατάταξη πενταετίας 2022/23 – 2026/27 να είναι σχεδόν εξασφαλισμένη και με το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο που κερδίσαμε για τη σεζόν 2027/28 να φαίνεται πως διατηρείται και για την περίοδο 2028/29, θα μπορούσε να πει κανείς πως το υπόλοιπο της φετινής σεζόν καταντά σχεδόν… αδιάφορο σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της Κύπρου. Κάθε άλλο, καθώς τώρα άνοιξε η… όρεξη για την καθιέρωσή μας στις προνομιούχες θέσεις και το «κλείδωμα» του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου για ακόμη περισσότερες σεζόν. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στην κατάταξη της πενταετίας 2023/24 – 2027/28, η οποία θα συμπληρωθεί με το υπόλοιπο της φετινής σεζόν και με την επόμενη (2027/28), η Κύπρος όχι μόνο κατέχει εκ νέου τη 15η θέση, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερη διαφορά από τη 16η θέση, στην οποία ισοβαθμούν Αυστρία και Σκωτία.

Με σχεδόν 3,5 από τις 5 περιόδους συμπληρωμένες, έχουμε 29.093 βαθμούς έναντι 22.750 των δύο χωρών, με την απόσταση των 6.343 βαθμών να κρίνεται τεράστια, αν και εννοείται πως στον επόμενο ενάμιση χρόνο πολλά μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, εάν καμία εκ των Αυστρίας και Σκωτίας, που έβαλαν τρεις και δύο ομάδες σε League Phase αντίστοιχα, ή κάποια από τις χώρες που έπονται στην κατάταξη, δεν κατορθώσει στο υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν να ψαλιδίσει τη διαφορά έστω κατά το ήμισυ, τότε με την έναρξη της επόμενης ευρωπαϊκής σεζόν η Κύπρος θα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κρατήσει, για άλλη μια φορά, τη 15η θέση και να εξασφαλίσει πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τρίτη σερί σεζόν και πέμπτη συνολικά! Σημειώνεται πως, στη μέχρι στιγμής βαθμολογία για τη μάχη που θα δοθεί την επόμενη σεζόν, μετά από Αυστρία και Σκωτία ακολουθούν η 18η Κροατία με 6.812 λιγότερους βαθμούς από την Κύπρο και η 19η Ελβετία με 7.393 λιγότερους.