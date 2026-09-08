Με Κυζιρίδη η καλύτερη ενδεκάδα της 4ης αγωνιστικής στην Τουρκία

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης μετά την τρομερή χρονιά στη Σκωτία με τη φανέλα της Χαρτς, έκανε το βήμα για την Τουρκία και την νεοφώτιστη Τσορούμ και ήδη έχει βρει τα πατήματά του στον νέο του σύλλογο.

Ο 25χρονος εξτρέμ κατάφερε μάλιστα να πετύχει γκολ και ασίστ στον ίδιο αγώνα απέναντι στην Εγιουμσπόρ για την 4η αγωνιστική του Πρωταθλήματος και η εντωπωσιακή του εμφάνιση αυτή τον έβαλε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής.

Στην κορυφαία αυτή ενδεκάδα μαζί με τον Έλληνα διεθνή βρίσκονται κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Λούκας Τορέιρα.