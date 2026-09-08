Μετά την Νόα... κοντά σε ΟΦΗ ο Χατζηγιοβάνης της Ομόνοιας

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να είναι κοντά στην αλλαγή ποδοσφαιρικής στέγης. Νωρίτερα είχα γίνει γνωστές πληροφορίες (διαβάστε ΕΔΩ) για ενδιαφέρον από την Nόα του πρώην προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, ενώ πλέον – όπως μεταδίδεται από την ελλαδική ιστοσελίδα sport24.gr, ο Ελλαδίτης είναι κοντά στην ένταξή του στο ρόστερ του ΟΦΗ, όπου προπονητής είναι ο Χρήστος Κόντης.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης (29, 1.75μ) ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να έχουν προχωρήσει την υπόθεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού και να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησής του από την Ομόνοια, όπως αποκάλυψαν οι Ηλίας Καλλονάς και Αντώνης Οικονομίδης στην εκπομπή του SPORT24, Box2Box, by Betsson.

Ο Χρήστος Κόντης είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την κίνηση μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά, όταν αποκάλυψε πως οι Κρητικοί βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού. Ο ποδοσφαιριστής στον οποίο αναφερόταν ο Έλληνας τεχνικός ήταν ο Χατζηγιοβάνης.

Η επικείμενη απόκτησή του συνδέεται παράλληλα και με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας ενόψει Ιανουαρίου. Ο Χατζηγιοβάνης μπορεί να αποτελέσει μία λύση για τη θέση του Τιάγκο Νους, σε περίπτωση που αποφασιστεί τελικά η αποχώρηση του Αργεντινού στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο ΟΦΗ προσθέτει έτσι στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και δυνατότητα να αγωνιστεί στα άκρα της επίθεσης.

Ο 29χρονος επιθετικός αναδείχθηκε μέσα από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και το 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα. Αγωνίστηκε σε 167 αγώνες με τους πράσινους μετρώντας 17 γκολ και 18 ασίστ), ενώ το 2022 κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Ανκαραγκουτσού, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε σε Έγιουπσπορ και Αστέρα Τρίπολης.

Έχει 15 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας, με την πιο πρόσφατη να έχει καταγραφεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2024 όταν ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα στη νίκη με 0-2 μέσα στην Ιρλανδία.

Πέρυσι με τη φανέλα της Ομόνοιας σε 35 παιχνίδια σκόραρε 5 φορές και μοίρασε 4 ασίστ».