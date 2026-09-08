Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Κορδόν!

Επιστροφή του Χοσέ Αντόνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κορδόν αναλαμβάνει και πάλι πόστο στους «ερυθρόλευκους», αντικαθιστώντας επί της ουσίας τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς που αποχώρησε.

Ο Κορδόν είχε εργαστεί στον Ολυμπιακό και στο πρώτο μισό της σεζόν 2023/24, αλλά είχε αποχωρήσει λόγω προσωπικών προβλημάτων.

Προ λίγου διαστήματος είχε βρεθεί στη χώρα μας, συζήτησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το ενδεχόμενο επιστροφής στους Πειραιώτες. Αυτό θα γίνει λίγες εβδομάδες αργότερα, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν τα χέρια με τον Ισπανό αθλητικό διευθυντή.

Πηγή: sport-fm.gr