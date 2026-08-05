Παραμένουν στα δικαστικά σώματα της ΚΟΠ οι Βρυωνίδης και Νικολάου!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για την σύνθεση των Δικαστικών Σωμάτων της
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε τη σύνθεση των Δικαστικών Σωμάτων της Ομοσπονδίας.
Πρόεδρος της τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρώην Δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης. Την Επιτροπή θα απαρτίζουν επίσης η Κατερίνα Γεωργίου και ο Αριστοτέλης Βρυωνίδης.
Την τριμελή Εισαγγελική Επιτροπή θα αποτελούν οι Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χήρας.