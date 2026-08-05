Κατηγορηματικός ο πρόεδρος της Μπεσίκτας για Σαλάχ: «Δεν τον θέλαμε, είμαστε σε συζητήσεις με τον Βλάχοβιτς»!
ΓΗΠΕΔΟ
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Πήρε θέση για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Μπεσίκτας να κάνει κίνηση για τον Μοχάμεντ Σαλάχ -πριν εκείνος κλείσει στην Τραμπζονσπόρ- ο πρόεδρος των Τούρκων, Σερντάλ Αντάλι.
H Τραμπζονσπόρ έκανε το μεγάλο μπαμ στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, αποκτώντας ως ελεύθερο τον Μοχάμεντ Σαλάχ που έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του τουρκικού πρωταθλήματος.
Δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα έκαναν λόγο πως η ομάδα της Τραπεζούντας δεν έπαιζε μόνη της για τον Αιγύπτιο, καθώς και η Μπεσίκτας είχε στο στόχαστρό της τον πρώην σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, κάτι που ο πρόεδρός της διαψεύδει!
Ο Σερντάλ Αντάλι τοποθετήθηκε δημόσια, επισημαίνοντας πως ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε η Μπεσίκτας για τον Σαλάχ και αυτήν την περίοδο είναι σε συζητήσεις με τον Σέρβο φορ, Ντούσαν Βλάχοβιτς.
«Δεν θέλαμε τη μεταγραφή του Σαλάχ και δεν την κάναμε. Χωρίς κόλπα ή οτιδήποτε άλλο. Ενημερώστε τον κόσμο μας», ανέφερε σύμφωνα με τον έγκυρο Γιαγκίζ Σαπουντζόγλου, προσθέτοντας: «Δουλεύουμε και συζητάμε για την περίπτωση του Βλάχοβιτς».
sport-fm.gr