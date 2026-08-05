Κατηγορηματικός ο πρόεδρος της Μπεσίκτας για Σαλάχ: «Δεν τον θέλαμε, είμαστε σε συζητήσεις με τον Βλάχοβιτς»!

H Τραμπζονσπόρ έκανε το μεγάλο μπαμ στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, αποκτώντας ως ελεύθερο τον Μοχάμεντ Σαλάχ που έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του τουρκικού πρωταθλήματος.

Δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα έκαναν λόγο πως η ομάδα της Τραπεζούντας δεν έπαιζε μόνη της για τον Αιγύπτιο, καθώς και η Μπεσίκτας είχε στο στόχαστρό της τον πρώην σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, κάτι που ο πρόεδρός της διαψεύδει!

Ο Σερντάλ Αντάλι τοποθετήθηκε δημόσια, επισημαίνοντας πως ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε η Μπεσίκτας για τον Σαλάχ και αυτήν την περίοδο είναι σε συζητήσεις με τον Σέρβο φορ, Ντούσαν Βλάχοβιτς.

«Δεν θέλαμε τη μεταγραφή του Σαλάχ και δεν την κάναμε. Χωρίς κόλπα ή οτιδήποτε άλλο. Ενημερώστε τον κόσμο μας», ανέφερε σύμφωνα με τον έγκυρο Γιαγκίζ Σαπουντζόγλου, προσθέτοντας: «Δουλεύουμε και συζητάμε για την περίπτωση του Βλάχοβιτς».

sport-fm.gr