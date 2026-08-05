Αστρονομικό ποσό για Σαλάχ!

Τα τυπικά απομένουν για την τεράστια μεταγραφή της Τραμπζονσπόρ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ είπε το «ναι» στην αστρονομική πρόταση που του κατέθεσαν οι Τούρκοι, με αποτέλεσμα να γίνει πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του τουρκικού πρωταθλήματος!

Και αυτό διότι θα λαμβάνει καθαρά 17 εκατ. ευρώ ετησίως και θα παίρνει επιπλέον το 25% των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση εμπορευμάτων συνδεδεμένων άμεσα με την εικόνα του.

Να σημειωθεί, δε, πως μέχρι να συμφωνήσει ο Σαλάχ με την Τραμπζονσπόρ, εκείνος που ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Τουρκία ήταν ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι με 15 εκατ. ευρώ μισθό ετησίως, ενώ το ποσό άγγιζε τα 20 εκατ. ευρώ με τα μπόνους και τα δικαιώματα εικόνας.

sport-fm.gr