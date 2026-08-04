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Παρατηρητής στο UEFA Super Cup ο Άδωνις Προκοπίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Παρατηρητής στο UEFA Super Cup ο Άδωνις Προκοπίου

Ο αγώνας θα γίνει στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την Τετάρτη 12 Αυγούστου

Σημαντικός ορισμός για το Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της ΚΟΠ Άδωνι Προκοπίου, αφού η UEFA τον όρισε ως Παρατηρητή Αγώνα (UEFA Delegate) στον αγώνα του Super Cup μεταξύ της κατόχου του Champions League Παρί Σεντ Ζερμέν και της κατόχου του Europa League Άστον Βίλλα.

Ο αγώνας θα γίνει στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την Τετάρτη 12 Αυγούστου και θα καθορίσει την ομάδα που θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο κ. Προκοπίου είναι από τους πλέον έμπειρους παρατηρητές της UEFA αφού, από το 2008, έχει οριστεί σε 109 αγώνες των διοργανώσεων της UEFA,  τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League, αλλά και σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και τελικών φάσεων EURO.

Τον αγώνα του UEFA Super Cup ορίστηκε να διαιτητεύσει ο Σομαλός Omar Abdulkadir Artan ο οποίος είχε επιλεγεί να διαιτητεύσει αγώνες του πρόσφατου Μουντιάλ στις ΗΠΑ αλλά του είχε απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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