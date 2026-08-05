BINTEO: «Ντόπες» από Μαραγκό σε προπονητή και παίκτες

Ο Χρίστος Μαραγκός λίγο πριν την εκδήλωση της Ανόρθωσης, απευθύνθηκε σε προπονητή και παίκτες, στέλνοντας τους από νωρίς κάποια... μηνύματα.

Ο νέος διοικητικός ηγέτης της «Κυρίας» αρχικά είπε: «Υπάρχει κάποιος εδώ που δεν αισθάνεται ευλογημένος που βρίσκεται σε αυτά τα αποδυτήρια; Κανείς».

Και πρόσθεσε: «Πριν από δέκα χρόνια, καθόμουν εκεί που βρίσκεστε εσείς σήμερα. Έζησα σπουδαίες στιγμές με αυτή την ομάδα. Σήμερα, ως ηγέτης αυτού του συλλόγου, κατανοώ πλήρως τις ανάγκες σας. Και τόσο εγώ όσο και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο θα σταθούμε στο πλευρό σας. Θα πληρώνεστε στην ώρα σας, θα λαμβάνετε τα μπόνους σας στην ώρα σας, θα έχετε κίνητρα και θα σας αντιμετωπίζουμε με σεβασμό».

Για να συνεχίσει λέγοντας: «Ζητώ μόνο ένα πράγμα: όταν φοράτε τη φανέλα της Ανόρθωσης, να τα δίνετε όλα στο γήπεδο. Μπορώ να δεχτώ την ήττα· δεν μπορώ να δεχτώ την έλλειψη προσπάθειας. Παίξτε με θάρρος, παίξτε με υπερηφάνεια, παίξτε με το πνεύμα της Ανόρθωσης. Ας μείνουμε ενωμένοι και ας πετύχουμε κάτι σπουδαίο μαζί. Απολαύστε την κάθε στιγμή. Σας ευχαριστώ».