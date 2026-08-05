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Ανόρθωση στον κόσμο της: «Μας γεμίσατε δύναμη και υπερηφάνεια»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανόρθωση στον κόσμο της: «Μας γεμίσατε δύναμη και υπερηφάνεια»

Ανακοίνωση από την Ανόρθωση με αφορμή την μαζική παρουσία του κόσμου της στην εκδήλωση για την παρουσίαση του ρόστερ της νέας σεζόν

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Ο τρομερός παλμός, η αστείρευτη ενέργεια και η «ηλεκτρισμένη» ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

Η Ανόρθωση είναι εδώ, πιο ζωντανή, πιο δυνατή και πιο ενωμένη από ποτέ! Ένα τεράστιο, ταπεινό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε κάθε έναν από εσάς που ήταν εκεί, αλλά και σε όσους ήταν νοερά μαζί μας. 

Μας γεμίσατε δύναμη και υπερηφάνεια. Απολαύσαμε όλοι κάθε στιγμή αυτής της σπουδαίας βραδιάς, αλλά το βλέμμα μας παραμένει μπροστά. Η καθημερινή, ασταμάτητη προσπάθεια συνεχίζεται και σας θέλουμε συμπαραστάτες σε κάθε μας βήμα!

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