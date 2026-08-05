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Επίσημο: Στη Χαλ ο Τζολάκης μέχρι το 2031!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Στη Χαλ ο Τζολάκης μέχρι το 2031!

O Kωνσταντής Τζολάκης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος τερματοφύλακας της Χαλ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο ως το 2031!

Και επίσημα... τίγρης ο Κωνσταντής Τζολάκης! Μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στον Ολυμπιακό, ο 23χρονος τερματοφύλακας της Εθνικής ομάδας είναι και με τη βούλα ο νέος τερματοφύλακας της Χαλ Σίτι, από την οποία και ανακοινώθηκε με συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών!

Μάλιστα η αγγλική ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο Τζολάκης αποτελεί μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη είδηση με ένα όμορφο βίντεο υπό τη μουσική υπόκρουση που «στόλισε» την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Κωνσταντής Τζολάκης ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να ενταχθώ στη Χαλ Σίτι. Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Συνάντησα όλους τους παίκτες και το προσωπικό στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Με τον Ολυμπιακό, είχα μια επιτυχημένη καριέρα με έναν τίτλο Conference League, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο, καθώς και ευρωπαϊκά παιχνίδια και Champions League.

Η Χαλ Σίτι είναι κάτι διαφορετικό επειδή παίζουμε στην Premier League. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε κορυφαίους παίκτες, οπότε είναι μια πρόκληση για μένα.

Νιώθω έτοιμος. Θα δώσω τα πάντα κάθε μέρα στην προπόνηση για να βοηθήσω την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αγγλία. Ήθελα να έρθω στη Χαλ Σίτι επειδή η Πρέμιερ Λιγκ είναι η κορυφαία λίγκα.

Ξέρω ότι η Χαλ έχει ένθερμους οπαδούς, οπότε ανυπομονώ να παίξω γι' αυτούς».

SPORT-FM.GR 

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