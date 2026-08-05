Η επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα θα γίνει, αλλά όχι από τον... Λιονέλ: Εντάσσεται ο γιος του στη Μασία!

Από το καλοκαίρι του 2021 και την είδηση της αποχώρησης του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα, ο κόσμος των «μπλαουγκράνα» ζούσε και ανέπνεε για τη στιγμή που ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου θα επέστρεφε σπίτι του.

Παρόλα αυτά όμως φαίνεται πως δύσκολα θα συμβεί αυτό, τουλάχιστον, με τον... Λιονέλ. Και αυτό διότι από τον προσεχή Νοέμβριο στην περίφημη ακαδημία της Μασία θα ενταχθεί ο μεγάλος του γιος, Τιάγκο Μέσι.

Συγκεκριμένα, ο 13χρονος θα ανήκει στην ομάδα της κ14 των «μπλαουγκράνα» και θα έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει το μονοπάτι που μετέτρεψε τον πατέρα του στον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών...

🚨🤯 ¡EL REGRESO DEL APELLIDO MESSI AL BARÇA ESTARÍA MUY CERCA! 🟦🟥



Todo indica que Thiago Messi se unirá al Barça Sub-14 a partir de noviembre para comenzar su formación en La Masia. ⭐️



El hijo de Lionel Messi tendría la oportunidad de recorrer el mismo camino que convirtió a… pic.twitter.com/rhMYH4BI4k — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 4, 2026

sport-fm.gr