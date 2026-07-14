Χάρης Λοϊζιδης: «Ως νέα ηγεσία, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την ενίσχυση των θεσμών»

Η ΚΟΠ παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη με αφορμή τον ένα χρόνο προεδρίας του Χάρη Λοϊζιδη.

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Η αρχική ομιλία του προέδρου:

Τον απολογισμό του πρώτου έτους παρουσίας της νέας ηγεσίας της ΚΟΠ στο πηδάλιο της Ομοσπονδίας παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος Χάρης Λοϊζίδης.

Στην παρουσία εκπροσώπου του ΚΟΑ, μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, των Δικαστικών Σωμάτων και της Επιτροπής Διαιτησίας της Ομοσπονδίας, του προπονητή της Εθνική Ανδρών Αποστολου Μάντζιου, των Διευθυντών και μελών του προσωπικού της ΚΟΠ και εκπροσώπων των ΜΜΕ, παρουσιάστηκε το έργο που επιτελέστηκε τον τελευταίο χρόνο καθώς και η κατεύθυνση που έχει τεθεί για το μέλλον.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν το «Ποδόσφαιρο πιο κοντά στην κοινωνία» και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΟΠ «Δεν πρόκειται απλώς για ένα σύνθημα, είναι ακριβώς η αποστολή του ποδοσφαίρου και η ουσία του πολυδιάστατου ρόλου που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει μέσα στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, στην εκπαίδευση, στη νεολαία, στην ισότητα, στην κοινωνική ένταξη, στην υγεία, στην ασφάλεια και στη δημιουργία θετικών προτύπων».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης στην ομιλία του:

Από την πρώτη στιγμή ως νέα ηγεσία, θέσαμε επί τάπητος ένα συγκεκριμένο πλάνο για μια ΚΟΠ ακόμη πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφή, πιο κοντά στα σωματεία, στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και ευρύτερα στην κοινωνία. Ένα πλάνο που καθημερινά προσπαθούμε να υλοποιήσουμε, γνωρίζοντας ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη δράση, βελτίωση και εξέλιξη. Με υπευθυνότητα, λοιπόν, κάνουμε σήμερα ένα απολογισμό και ζητούμε να κριθούμε, όπως κατ’ επανάληψη έχω πει, στη βάση του έργου μας.

Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να φέρουμε την ΚΟΠ πιο κοντά στα σωματεία, πιο κοντά γενικότερα στο ποδόσφαιρο και πιο κοντά στην κοινωνία. Η παρουσία της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να περιορίζεται στα γραφεία ή στις μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει να βρίσκεται δίπλα στα σωματεία όλων των κατηγοριών, στη ΣΤΟΚ, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στις ακαδημίες, στις αναπτυξιακές διοργανώσεις και σε κάθε χώρο όπου το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Όσον αφορά τις Εθνικές Ομάδες αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς δεσμούς του ποδοσφαίρου με την κοινωνία και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά και την εκπροσώπηση της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Γι’ αυτό άλλωστε δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναδιοργάνωση και ενίσχυσή τους. Προχωρήσαμε στην πρόσληψη Τεχνικού Διευθυντή Μικρών Εθνικών ομάδων και θέσαμε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Επίσης, η πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας με τον ομοσπονδιακό προπονητή Απόστολο Μάντζιο κατέδειξε τη βούλησή μας για αγωνιστική σταθερότητα και υλοποίηση συγκεκριμένου αγωνιστικού πλάνου.

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας, προχωρούμε και στην αναβάθμιση των υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μικρών Εθνικών Ομάδων. Για τον σκοπό αυτό, έχει εξασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση του Κοινοτικού Σταδίου Πυργών, ώστε να έχουν πιο σταθερές και κατάλληλες συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας.

Σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό της διαιτησίας, λάβαμε την απόφαση να στηρίξουμε τους Κύπριους διαιτητές. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, επιλέξαμε αποκλειστικά Κύπριους διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου στους αγώνες του πρωταθλήματος μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν από την έναρξη των play-offs. Ήταν επιλογή μας, να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης. Λάθη έγιναν από τους Κύπριους αλλά και από ξένους συναδέλφους τους. Στόχος παραμένει, αυτά τα λάθη συνεχώς να περιορίζονται, συμβάλλοντας στην άνοδο της ποιότητας και της αξιοπιστίας του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η πρόοδος του κυπριακού ποδοσφαίρου, είναι η βασική επιδίωξη μίας άλλης απόφασης μας, που αφορά τη σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου. Αποστολή της είναι, με τη συμμετοχή τεχνοκρατών, η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του κυπριακού ποδοσφαίρου, την ενίσχυση των Εθνικών Ομάδων και την παραγωγή περισσότερων Κύπριων ποδοσφαιριστών. Η στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή δεν αποτελεί απλώς μια επιδίωξη, αλλά στρατηγική επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εισηγήσεις για περισσότερες αγωνιστικές ευκαιρίες.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και της κοινωνικής προσφοράς, η ΚΟΠ ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών Grassroots στις Πρώτες Βοήθειες, ενισχύοντας την ασφάλεια των παιδιών που συμμετέχουν στα παιδικά πρωταθλήματα. Παράλληλα, υπογράψαμε νέο τετραετές Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την υλοποίηση του προγράμματος UEFA Grassroots Football in Schools, διευρύνοντας την παρουσία του ποδοσφαίρου στο σχολικό περιβάλλον. Πλέον πέραν από τη δημοτική, καλύπτεται και η μέση εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συνεργασίας με Υπουργείο για την προώθηση του ποδοσφαίρου σε κορίτσια ηλικίας 6 έως 12 ετών, με στόχο να γνωρίσουν το άθλημα από μικρή ηλικία, μέσα σε ένα ασφαλές, οργανωμένο και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Πρόκειται για στοχευμένες ενέργειες και αποφάσεις που υπηρετούν στην πράξη το μήνυμα «Ποδόσφαιρο πιο κοντά στην κοινωνία».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Life After Professional Football της UEFA, ενεργοποιώντας τους Συνδέσμους Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών και αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των αθλητών μετά το τέλος της αγωνιστικής τους πορείας. Παράλληλα, συνεχίσαμε το πρόγραμμα «Το Ποδόσφαιρο Ενώνει», σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Κρατική Υπηρεσία Φιλοξενίας Κοφίνου, αξιοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο κοινωνικής ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Τέλος, ολοκληρώσαμε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY, το οποίο συντόνισε η ΚΟΠ την περίοδο 2024–2026, αναδεικνύοντας τη βιωσιμότητα ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, μέσα από την καλή διακυβέρνηση, την προσβασιμότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική ένταξη.

Ως νέα ηγεσία, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την ενίσχυση των θεσμών. Προχωρήσαμε σε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δικαστικών σωμάτων της Ομοσπονδίας, με στόχο τη θωράκιση της ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκινήσαμε τη διαδικασία αναθεώρησης του Καταστατικού της ΚΟΠ. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα εκσυγχρονίσει περαιτέρω τη διακυβέρνηση της Ομοσπονδίας.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διατηρήσαμε ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο με τα σωματεία μας όλων των κατηγοριών. Μέσα από συνεχείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις αναδείξαμε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαίρου, σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο futsal, στις ακαδημίες και τις αναπτυξιακές διοργανώσεις.

Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα που τοποθετεί την ΚΟΠ πιο κοντά στην στο κοινωνία, σε συνεργασία με πανεπιστημιακό ίδρυμα επεξεργαζόμαστε ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος της Ομοσπονδίας, καθώς και προγράμματα στήριξης νέων ανθρώπων που καταρτίζονται ακαδημαϊκά σε τομείς που συνδέονται με τον αθλητισμό. Στόχος είναι το ποδόσφαιρο να λειτουργεί όχι μόνο ως αγωνιστικό πεδίο, αλλά και ως χώρος γνώσης, ευκαιριών και επαγγελματικής προοπτικής για τη νέα γενιά.

Στο χρόνο που μας πέρασε δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και στη διεθνή παρουσία της Ομοσπονδίας. Η ΚΟΠ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της FIFA, της UEFA και άλλων ευρωπαϊκών αθλητικών θεσμών, ενισχύοντας τη φωνή της Κύπρου στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Επαφής UEFA – Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει ακόμη περισσότερο τον θεσμικό μας ρόλο και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν το ποδόσφαιρο.

Τέλος, συνεχίσαμε να προωθούμε το έργο του Αθλητικού Κέντρου της ΚΟΠ στον Κόρνο, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τις Εθνικές Ομάδες και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Έχουμε γνώση ότι καθημερινά κρινόμαστε από τα σωματεία, τις διοικήσεις, τους φιλάθλους, την κοινωνία αλλά και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο, είμαστε εδώ και η πόρτα της Ομοσπονδίας είναι ανοικτή. Έτσι λειτουργούμε, και με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ΚΟΠ σύγχρονη, αξιόπιστη, κοντά στα σωματεία, στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και στην κοινωνία, με μοναδικό γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και την πρόοδο του κυπριακού ποδοσφαίρου».