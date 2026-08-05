Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάνιελ Τάις

Ενισχύεται κοντά στο καλάθι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Γερμανός σέντερ αγωνίστηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη Μονακό, με την οποία είχε την παρελθούσα σεζόν μέσο όρο 9.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 0.8 κοψίματα σε 38 αγώνες για τη EuroLeague.

Παράλληλα, ο 34χρονος άσος βοήθησε τη Μονακό να κατακτήσει τέσσερις τίτλους στη σεζόν 2025-26 και συγκεκριμένα το Σούπερ Καπ Γαλλίας, το League Cup Γαλλίας, το Κύπελλο Γαλλίας και το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Τάις εντάχθηκε στους Μονεγάσκους στα μέσα της σεζόν 2024-25 και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2025 και βοήθησε την ομάδα να φτάσει έως τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πριν μετακομίσει στο Πριγκιπάτο, ο Τάις αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Μπόστον Σέλτικς, Χιούστον Ρόκετς, Σικάγο Μπουλς, Ιντιάνα Πέισερς, Νιού Ορλίνς Πέλικανς και Λος Άντζελες Κλίπερς. Άρχισε την καριέρα του στη Γερμανία, όπου έπαιξε στις Μπραουνσβάιχ και Ουλμ, πριν κάνει ντεμπούτο στη EuroLeague με την Μπάμπεργκ, την οποία βοήθησε να κατακτήσει τρία διαδοχικά πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο ανάμεσα στο 2014 και στο 2017.

Ο Τάις είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Γερμανίας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Επίσης, έχει ένα χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ του 2022.