ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάνιελ Τάις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάνιελ Τάις

Πριν μετακομίσει στο Πριγκιπάτο, ο Τάις αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν στο NBA.

Ενισχύεται κοντά στο καλάθι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Γερμανός σέντερ αγωνίστηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη Μονακό, με την οποία είχε την παρελθούσα σεζόν μέσο όρο 9.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 0.8 κοψίματα σε 38 αγώνες για τη EuroLeague.

Παράλληλα, ο 34χρονος άσος βοήθησε τη Μονακό να κατακτήσει τέσσερις τίτλους στη σεζόν 2025-26 και συγκεκριμένα το Σούπερ Καπ Γαλλίας, το League Cup Γαλλίας, το Κύπελλο Γαλλίας και το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Τάις εντάχθηκε στους Μονεγάσκους στα μέσα της σεζόν 2024-25 και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2025 και βοήθησε την ομάδα να φτάσει έως τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πριν μετακομίσει στο Πριγκιπάτο, ο Τάις αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Μπόστον Σέλτικς, Χιούστον Ρόκετς, Σικάγο Μπουλς, Ιντιάνα Πέισερς, Νιού Ορλίνς Πέλικανς και Λος Άντζελες Κλίπερς. Άρχισε την καριέρα του στη Γερμανία, όπου έπαιξε στις Μπραουνσβάιχ και Ουλμ, πριν κάνει ντεμπούτο στη EuroLeague με την Μπάμπεργκ, την οποία βοήθησε να κατακτήσει τρία διαδοχικά πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο ανάμεσα στο 2014 και στο 2017.

Ο Τάις είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Γερμανίας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Επίσης, έχει ένα χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ του 2022.

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Ντουράντ σε Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει GOAT αν το ήθελε»

NBA

|

Category image

Προπονητής Άντερλεχτ: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ, δεν θα προσέξουμε μόνο τον Κωνσταντέλια»

Super League

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Νιούκαστλ ο Γιάισλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα... δύσκολα ο Παναθηναϊκός, αποδοκιμασίες στο φινάλε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συνεχίζεται το σίριαλ: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς βρήκε η Τραμπζονσπόρ τα εκατομμύρια για τον Σαλάχ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Ισως να μιλάει η αδρεναλίνη - Είναι προφανές αλλά πρέπει να το πω»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η «έκρηξη» στο τελευταίο σφύριγμα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βραζιλιάνικο «στοπ» για τον Τσιτσιπά στο Μοντρεάλ

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Μπραν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θρυλικό» διπλό στη Νορβηγία και φουλ για πλέι οφ ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη