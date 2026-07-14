Ερωτήσεις σε Λοϊζιδη: «Τα φύλλα αγώνος δεν αλλοιώνονται από κανέναν»

Μετά το τέλος της αρχικής του ομιλίας, ο Χάρης Λοϊζιδης δέχτηκε ερωτήσεις από τον εκπροσώπους του τύπου στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου.

Διαβάστε όλα όσα ειπώθηκαν:

Για τις απολαβές του προέδρου και τις πληροφορίες περί αλλοίωσης των φύλλων αγώνων:

«Ο πρόεδρος της ΚΟΠ συμμετείχε στα όργανα της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ ανέκαθεν με σημαντικές απολαβές. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση γιατί ο Γιώργος Κούμας παρέμεινε στην θέση του. Όσον αφορά τα φύλλα. μάλλον αναφέρεστε σε κουτσομπολιά. Αν έχετε κάτι τεκμηριωμένο παρακαλώ να μας στείλετε να το αναλύσουμε. Τα φύλλα αγώνος δεν αλλοιώνονται από κανέναν».

Για τον Αθλητικό Δικαστή:

«Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο θεσμός αυτός ισχύει εδώ και δώδεκα χρόνια. Πρέπει να πω ότι λειτούργησε πολύ αποτελεσματικά. Δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν είχαμε λογούς για να διαμαρτυρηθούν κάποιοι. Σιγά σιγά όμως πιστεύω πως έκανε έναν κύκλο ζωής. Η απόφαση μας ήταν να διευρύνουμε τα άτομα στη δικαστική επιτροπή για να περιορίσουμε λίγο τα πυρά και τις γκρίνιες κάποιων σωματείων. Αν θα παραμείνουν οι δυο τους θα το αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή. Δεν μπορώ να προκαταλάβω την απόφαση της εκτελεστικής».

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ως πρόεδρος της ΚΟΠ για να απαλλαγούν οι φίλαθλοι από την προκατάληψη έναντι της Ομοσπονδίας; Και αν θα διεκδικήσετε ξανά την προεδρία με το τέλος της θητείας σας…

«Δεν έχω λάβει απόφαση. Θα κρίνω την κατάλληλη στιγμή. Δεν θέλω να γίνω σκλάβος μιας απόφασης. Να έχουμε αξιόπιστο πρωτάθλημα, αξιόπιστη διαιτησία, αξιόπιστους θεσμούς. Η προσπάθεια είναι να βελτιώνουμε τις συνθήκες για να είναι ικανοποιημένοι οι φίλαθλοι. Πρέπει να τους δίνουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε ανθρωποφάγοι. Δεν είναι εύκολο. Θα προσπαθούμε συνεχώς, να αποδεικνύουμε ότι έχουμε αξιόπιστο πρωτάθλημα. Θέλουμε και τους προέδρους. να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια»

Για τις σχέσεις ΚΟΠ - ΠΑΣΠ:

«Ήρθαμε κοντά με τον Σπύρο και τον ΠΑ.Σ.Π και είμαστε κοντά να υπογράψουμε πρωτόκολλο»

Για τον ΑΠΟΕΛ:

«Για να υποβληθεί επίσημο αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αμαξούι έγγραφα. Δεν έχει ακόμα υποβληθεί επίσημα έγγραφα. Έχουν γίνει όμως οι επαφές και τους εξηγήσαμε πως πρέπει να γίνει η διαδικασία. Από την ώρα που θα το έχουμε, θα έχουμε άμεσα αποτέλεσμα γιατί έχουμε ήδη κάνει μία επαφή με την ΟΥΕΦΑ και τους εξηγήσαμε τα νέα δεδομένα»

Μιλώντας για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, ο Χάρης Λοΐζίδης το χαρακτήρισε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είπε ανάμεσα σε άλλα:

«To μεγαλύτερο πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Πρέπει να επενδυθούν χρήματα. Χρειαζόμαστε χρήματα. Μιλάμε με τον ΚΟΑ που δεν έχει ανεξάντλητο προϋπολογισμό». Για το θέμα είπε ότι μιλήσαν και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης…

Για το Τσίρειο:

«Υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί. Πιθανότατα θα κλείσουν κάποιες κερκίδες. Οι δύο ομάδα θα δηλώσουν το Τσίρειο ως έδρα, αλλά θα δηλώσουν και εναλλακτική έδρα. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα και εγκριθεί το Τσίρειο όλα καλά. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα όμως και εγκριθεί μετά από δύο τρεις μήνες τότε δεν θα μπορούμε. Θα υπάρχει παρέμβαση στο fair play. Θα μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Παρόλα που θα γίνει η κλήρωση θα περιμένουμε ακόμη ένα μήνα. Στη β φάση θα μπορούν να παίξουν».

Για τις κυπροποιήσεις:

«Δεν κάνουμε κάτι το πρωτοποριακό. Βλέπετε τώρα το Μουντιάλ τι γίνεται. Προωθούμε τον κύπριο ποδοσφαιριστή, έχουμε 2-3 ξένους και βοηθούν με την απόδοση τους τον κύπριο ποδοσφαιριστή να αυξήσει την ποιότητα του. Θα συνεχίζεται η διαδικασία και το αφήνουμε στον προπονητή να επιλέξει αν χρειάζεται κάτι»