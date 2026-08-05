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Ο Μαγιαμπέλα που γνωρίσαμε συστήθηκε ξανά

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μαγιαμπέλα που γνωρίσαμε συστήθηκε ξανά

Αυτό που περιμέναμε να συμβεί, φαίνεται πως ξεκίνησε να συμβαίνει...

Ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα αποκτήθηκε μεσούσης της περιόδου πέρυσι, αποτελώντας μία σουδαία μεταγραφή για τους πράσινους η οποία ωστόσο δεν βγήκε στο γήπεδο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του ποδοσφαιριστή. 

Έχοντας πλέον αφήσει πίσω του αυτή την ατυχία, ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα, δείχνει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της Ομόνοιας πως έχει την ινανότητα να ξεχωρίσει. 

Και στα δύο παιχνίδια με τους Καζάκους της Καϊράτ, είχε πολύ καλή παρουσία. Ο στόχος βεβαίως είναι να έχει ανάλογη και καλύτερη συνέχεια συμβάλλοντας στην δημιουργία φάσεων και στο σκοράρισμα. 

Τα ματς που ακολουθούν με την Λίνκολν είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να συμβεί αυτό.

ΨΑΛ

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