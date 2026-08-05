ΑΠΟΕΛ: Σημαντική ανακοίνωση για τις επετειακές εμφανίσεις

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημερώνουν για τα επόμενα βήματα όσων έχουν προαγοράσει την επαιτειακή φανέλα της ομάδας.

Το Orange Shop εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους φίλους του ΑΠΟΕΛ για την ανταπόκριση που επέδειξαν στην προαγορά της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του Συλλόγου.

Η πρωτοφανής επισκεψιμότητα και ζήτηση προκάλεσαν δυσκολίες στη διαδικασία προπαραγγελίας, με αποτέλεσμα αρκετοί φίλοι της ομάδας να ταλαιπωρηθούν. Απολογούμαστε ειλικρινά για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η εμπειρία όλων όσοι επηρεάστηκαν.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, εκπρόσωποι του Orange Shop θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους όσοι αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δεχθεί επικοινωνία μέχρι τότε, παρακαλείται να επικοινωνήσει ο ίδιος με το Orange Shop μέσω email στο info@orangeshop.com.cy ή στο 94000926 τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος στο Viber, από τη Δευτέρα, ώστε να εξεταστεί η περίπτωσή του.

Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα περίοδος προπαραγγελιών, από την Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Η νέα αυτή διάθεση θα πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμό στον αριθμό των παραγγελιών, ώστε όλοι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν την επετειακή εμφάνιση να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Στη διάθεση αυτή θα περιλαμβάνονται και παιδικά μεγέθη.

Διευκρινίζεται ότι οι επετειακές εμφανίσεις της νέας περιόδου προπαραγγελίας δεν θα συνοδεύονται από το συλλεκτικό κουτί ούτε θα φέρουν ατομική αρίθμηση.

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και των λεπτομερειών της νέας διαδικασίας προπαραγγελίας, θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση, την υπομονή και, πάνω απ’ όλα, για τη αγάπη και την αφοσίωση που δείχνετε καθημερινά προς τον ΑΠΟΕΛ.