ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: Σημαντική ανακοίνωση για τις επετειακές εμφανίσεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ: Σημαντική ανακοίνωση για τις επετειακές εμφανίσεις

Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημερώνουν για τα επόμενα βήματα όσων έχουν προαγοράσει την επαιτειακή φανέλα της ομάδας. 

Το Orange Shop εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους φίλους του ΑΠΟΕΛ για την ανταπόκριση που επέδειξαν στην προαγορά  της επετειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του Συλλόγου.

Η πρωτοφανής επισκεψιμότητα και ζήτηση προκάλεσαν δυσκολίες στη διαδικασία προπαραγγελίας, με αποτέλεσμα αρκετοί φίλοι της ομάδας να ταλαιπωρηθούν. Απολογούμαστε ειλικρινά για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η εμπειρία όλων όσοι επηρεάστηκαν.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, εκπρόσωποι του Orange Shop θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους όσοι αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δεχθεί επικοινωνία μέχρι τότε, παρακαλείται να επικοινωνήσει ο ίδιος με το Orange Shop μέσω email στο info@orangeshop.com.cy ή στο 94000926 τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος στο Viber, από τη Δευτέρα, ώστε να εξεταστεί η περίπτωσή του.

Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα περίοδος προπαραγγελιών, από την Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Η νέα αυτή διάθεση θα πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμό στον αριθμό των παραγγελιών, ώστε όλοι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν την επετειακή εμφάνιση να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Στη διάθεση αυτή θα περιλαμβάνονται και παιδικά μεγέθη.

Διευκρινίζεται ότι οι επετειακές εμφανίσεις της νέας περιόδου προπαραγγελίας δεν θα συνοδεύονται από το συλλεκτικό κουτί ούτε θα φέρουν ατομική αρίθμηση.

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και των λεπτομερειών της νέας διαδικασίας προπαραγγελίας, θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση, την υπομονή και, πάνω απ’ όλα, για τη αγάπη και την αφοσίωση που δείχνετε καθημερινά προς τον ΑΠΟΕΛ.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Ντουράντ σε Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει GOAT αν το ήθελε»

NBA

|

Category image

Προπονητής Άντερλεχτ: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ, δεν θα προσέξουμε μόνο τον Κωνσταντέλια»

Super League

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Νιούκαστλ ο Γιάισλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα... δύσκολα ο Παναθηναϊκός, αποδοκιμασίες στο φινάλε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συνεχίζεται το σίριαλ: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς βρήκε η Τραμπζονσπόρ τα εκατομμύρια για τον Σαλάχ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Ισως να μιλάει η αδρεναλίνη - Είναι προφανές αλλά πρέπει να το πω»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η «έκρηξη» στο τελευταίο σφύριγμα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βραζιλιάνικο «στοπ» για τον Τσιτσιπά στο Μοντρεάλ

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Μπραν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θρυλικό» διπλό στη Νορβηγία και φουλ για πλέι οφ ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη