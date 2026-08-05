Το έκανε ξανά και ξέρει

Η απουσία του Ανδρόνικου Κακουλλή σε συνδυασμό με την ανετοιμότητα (για να πάρει φανέλα βασικού) του Ντιονί, φέρνει τον Άγγελο Νεοφύτου πρώτο στη... γραμμή.

Ο Κύπριος επιθετικός αναμένεται -εκτός απροόπτου- να κληθεί στο πρώτο παιχνίδι με τη Λίνκολν (06/08) για να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Ο 21χρονος κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά -για την περίοδο 2026/27- στις δύο αναμετρήσεις με την Καϊράτ, όταν πέρασε ως αλλαγή, όμως τώρα οι συνθήκες θα τον αναγκάσουν να ριχθεί στη μάχη για να βοηθήσει την ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι με την ομάδα του Γιβραλτάρ.

Ο Νεοφύτου χαίρει εκτίμησης από τον Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος δεν δίστασε κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο να τον εμπιστευτεί σε δύσκολες αναμετρήσεις. Τη σεζόν 2025-26, πέτυχε 7 γκολ, τα 3 εκ των οποίων σε ευρωπαϊκό αγώνα. Συγκεκριμένα, σκόραρε στη League Phase κόντρα σε Λοζάνη και Ντιναμό Κιέβου (1-1 και 2-0 αντίστοιχα), ενώ στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ραπίντ Βιέννης όπου η Ομόνοια ήθελε τη νίκη για να κλειδώσει θέση στην επόμενη φάση, ο Νεοφύτου ήταν ο... ήρωας καθώς σκόραρε στην Αυστρία το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Στα αξιοσημείωτα, όσες φορές ο 21χρονος βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα, η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχασε. Σκόραρε κόντρα σε ΑΕΛ, Ανόρθωση, Ομόνοια Αρ. και Πάφο, ματς στα οποία η Ομόνοια πήρε τη νίκη.

Απ' εκεί και πέρα, η απουσία του Κακουλλή, δεν θα είναι η μοναδική. Οι Νεγκό και Κουλιμπαλί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, έτσι και η άμυνα θα έχει διαφοροποιήσεις. Ο Σίμιτς θα μετατοπιστεί στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Παναγιώτου, ενώ γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί το δεξί άκρο της άμυνας. Η... λογική λέει πως ο Κούσουλος ίσως κληθεί να βοηθήσει στην εν λόγω θέση, εκτός κι αν ο Μπεργκ έχει κάτι άλλο κατά νου.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα, η αποστολή αναχώρησε χθες το απόγευμα (04/08) με προορισμό τη Μάλαγα, κι έπειτα οδικώς έφτασε στο Γιβραλτάρ. Εκτός από τους τιμωρημένους, δεν ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή οι Άιτινγκ και Οντουμπάντζο, οι οποίοι ακολουθούν ειδικά προγράμματα.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Παντελής Μιχαήλ έβαλε υπογραφή σε ανανεωμένο συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Ο 20χρονος αναμένεται πως θα πάρει τις ευκαιρίες του ενόψει της νέας σεζόν αφού θα αποτελέσει μέλος της τριπλέτας κάτω από τα δοκάρια.