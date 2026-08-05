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Από τη Μύκονο στο αεροπλάνο με φανέλα της Τραμπζονσπόρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Από τη Μύκονο στο αεροπλάνο με φανέλα της Τραμπζονσπόρ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναχώρησε από το Νησί των ανέμων με προορισμό την Πόλη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ απολάμβανε τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο, αλλά οι εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον του και η επικείμενη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ τον ανάγκασαν να διακόψει εσπευσμένα τις διακοπές του.

Ο «Φαράω» αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (5/8) από το Νησί των ανέμων με ιδιωτικό τζετ για Κωνσταντινούπολη και από εκεί για Τραπεζούντα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνηση του στον τουρκικό σύλλογο.

Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε πρώτος την είδηση, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, έφερε και στο φως της δημοσιότητας την πρώτη φωτογραφία του Αιγύπτιου με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα είναι διετούς διάρκειας, ενώ οι ετήσιες αμοιβές του Μοχάμεντ Σαλάχ θα είναι 17 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα του συμβολαίου του αναμένεται να εκτοξευθούν, καθώς ο «Μο» θα εισπράξει και το 20% από τις πωλήσεις φανελών αλλά και προϊόντων με το όνομα του.

athletiko.gr 

 

 

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