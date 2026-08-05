Πρώτη… γνωριμία και αποθέωση!

Συγκεκριμένα, στις 19:00 έχει προγραμματιστεί «ανοικτή» προπόνηση στο γήπεδο του ΘΟΪ, με τους φιλάθλους των γαλαζοκιτρίνων να έχουν τα βλέμματα στραμμένα στα νέα αποκτήματα και κυρίως στον Φίλιπ Τζούρισιτς. Οι υπόλοιποι νέοι της παρέας είναι οι Δημήτρης Λημνιός, Γιώργος Νικόλας Αγγελόπουλος, Φαμπρίτσιο Πεδρόσο, Άνχελ Γκαρσία και Ζόαν Σάστρε. Επιπλέον, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα έχει την ευκαιρία να δει την ομάδα σε αγωνιστική δράση το Σάββατο, στο ΓΣΠ (20:00), καθώς προγραμματίστηκε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά.

Όσον αφορά τις ανοικτές εκκρεμότητες στο ρόστερ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Φακούντο Πέρες. O 27χρονος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Λανούς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, πληροί τα κριτήρια του Παπαδόπουλου, γι’ αυτό και οι ιθύνοντες του ΑΠΟΕΛ προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.