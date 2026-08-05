Νέο σενάριο για ΑΕΚ και Μπλάθκεθ

Στα ραντάρ της ΑΕΚ εξακολουθεί να παρουσιάζεται ο Αϊμάρ Μπλάθκεθ.

Δημοσιεύματα προ καιρού στην Ισπανία ήθελαν την «Ένωση» να καλοβλέπει τον 20χρονο επιθετικό που ανήκει στη Βαλένθια.

Νέα ανάρτηση λοιπόν τοπικού Μέσου παρουσιάζει τους «κιτρινόμαυρους» να παρακολουθούν ακόμα την περίπτωσή του.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο εκπρόσωπος του παίκτη βρέθηκε στις εγκαταστάσεις των «νυχτερίδων» για να συζητήσει το μέλλον του, αφού το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Και δεδομένου ότι από τον Γενάρη θα μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος σε ομάδα της αρεσκείας του, τονίζεται ότι ήδη του έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από τις ΑΕΚ και Γκρασχόπερ.

Ο Μπλάθκεθ αγωνίζεται στη β’ ομάδα της Βαλένθια και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές με 4 γκολ.

sport-fm.gr