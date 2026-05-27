Έπιασε δουλειά για τα φιλικά η Εθνική Κύπρου

Την πρώτη της προπόνηση πραγματοποίησε σήμερα η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών, αρχίζοντας την προετοιμασία της για τους φιλικούς αγώνες με τη Σλοβενία και το Λιχτενστάιν.

Η προπόνηση έγινε στον Αρχάγγελο στην παρουσία όλων των ποδοσφαιριστών, πλην των διεθνών του Απόλλων (Μαλεκκίδης, Σιήκκης) και της Πάφος F.C. (Νεόφυτος Μιχαήλ) που θα ενσωματωθούν στην Εθνική μετά τον τελικό κυπέλλου.

Την πρώτη τους προπόνηση με την Εθνική Ανδρών πραγματοποίησαν ο Γιώργος Ναούμ και ο Ανδρέας Χρίστου.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με καθημερινές προπονήσεις μέχρι την Τρίτη, οπόταν και η Εθνική μας θα αναχωρήσει για την Σλοβενία.

Η προπόνηση της Πέμπτης θα γίνει στις 10:00 το πρωί και θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ.

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαϊφης, Ανδρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Γρηγόρης Κάστανος, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρίστου, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ιωάννης Κωστή, Γιάννης Σατσιάς, Χρίστος Σιέλης, Λοϊζος Λοϊζου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Ιωάννης Πίττας, Μαρίνος Τζιωνής και Στέλιος Ανδρέου.