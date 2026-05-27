Στο «Λευκόθεο» για το πάρτι του ΑΠΟΕΛ ο Λιασής

Στο «Λευκόθεο» για να παρακολουθήσει από κοντά τη φιέστα του φουτσαλικού ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Σάββας Λιασής.

Ο υποψήφιος επενδυτής των γαλαζοκιτρίνων έδωσε το παρών του στο πάρτι του τμήματος φούτσαλ, κάτι που ισχυροποιεί την πεποίθηση περί θετικής έκβασης στις επαφές του με την εταιρεία και το σωματείο.

Αναμφίβολα ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ευελπιστεί πως το πιο πάνω θα επιβεβαιωθεί και ότι η ομάδα θα κατορθώσει να περάσει με τον Λιασή σε νέα εποχή ξεκινώντας την προσπάθεια προς την οικονομική εξυγίανση και την επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.