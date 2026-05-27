ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

Το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε στη 2η θέση δεν πρέπει να ξεγελά τους ιθύνοντες του προγραμματισμού

Ουσιαστική αναβάθμιση σ’ όλες τις γραμμές χρειάζεται η ΑΕΚ προκειμένου να διατηρηθεί σε πρωταγωνιστική τροχιά, σε Κύπρο και Ευρώπη, την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε στη 2η θέση δεν πρέπει να ξεγελά τους ιθύνοντες του προγραμματισμού, καθότι, από το σύνολο των αποχωρήσεων που θα προκύψουν αυτό το καλοκαίρι αλλά και το γεγονός ότι δύο βασικά ατού, οι Τσακόν και Καμπρέρα, είναι τραυματίες και ουδείς γνωρίζει πότε θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση απόλυτα υγιείς, η ενίσχυση φαντάζει επιτακτική ανάγκη.

Καταρχάς, η ΑΕΚ χρειάζεται έναν βασικό τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει επάξια τον Αλομέροβιτς σε μία άκρως νευραλγική θέση. Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον έναν ικανό κεντρικό αμυντικό που θα πάρει τη θέση του Ρομπέρζ και θα «κουμπώσει» απόλυτα με τον Μιλίτσεβιτς. 

Απ' εκεί και πέρα, οι προσθήκες στη μεσαία γραμμή θα εξαρτηθούν, σε σημαντικό βαθμό, και από την απόφαση του Πονς, εάν θα παραμείνει ή όχι για ακόμα έναν χρόνο. Ακόμα, όμως, κι εάν συνεχίσει στην ομάδα ο 33χρονος Ισπανός χαφ, η μεσαία γραμμή των κιτρινοπράσινων χρειάζεται απαραίτητα νέο αίμα.

Το ίδιο ισχύει και για την επιθετική γραμμή. Ναι μεν στα φορ υπάρχουν οι περιπτώσεις των Μπάγιτς και Αντερέγκεν αλλά στα φτερά της επίθεσης μόνο ο Ιβάνοβιτς είναι καθαρόαιμος εξτρέμ και θεωρείται σίγουρος για τη νέα σεζόν.

Δείτε επίσης:

ΑΕΚ για Ρομπέρζ: «Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αμυντική λειτουργία της ομάδας μας»

Απάντηση της ΑΕΚ στην Κρασάβα: «Ακολουθήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες»

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Μπαρτσελόνα-Γκόρντον, απομένει το «ναι» της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασε δουλειά για τα φιλικά η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός απολύμανε το Telekom Center μετά το Final 4

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κοιτάζουν και εντός των τειχών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημο: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για τη συνάντηση με ενδιαφερόμενους - Δέσμευση για άμεση καταβολή του 30%

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη