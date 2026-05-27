«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

Ουσιαστική αναβάθμιση σ’ όλες τις γραμμές χρειάζεται η ΑΕΚ προκειμένου να διατηρηθεί σε πρωταγωνιστική τροχιά, σε Κύπρο και Ευρώπη, την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε στη 2η θέση δεν πρέπει να ξεγελά τους ιθύνοντες του προγραμματισμού, καθότι, από το σύνολο των αποχωρήσεων που θα προκύψουν αυτό το καλοκαίρι αλλά και το γεγονός ότι δύο βασικά ατού, οι Τσακόν και Καμπρέρα, είναι τραυματίες και ουδείς γνωρίζει πότε θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση απόλυτα υγιείς, η ενίσχυση φαντάζει επιτακτική ανάγκη.

Καταρχάς, η ΑΕΚ χρειάζεται έναν βασικό τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει επάξια τον Αλομέροβιτς σε μία άκρως νευραλγική θέση. Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον έναν ικανό κεντρικό αμυντικό που θα πάρει τη θέση του Ρομπέρζ και θα «κουμπώσει» απόλυτα με τον Μιλίτσεβιτς.

Απ' εκεί και πέρα, οι προσθήκες στη μεσαία γραμμή θα εξαρτηθούν, σε σημαντικό βαθμό, και από την απόφαση του Πονς, εάν θα παραμείνει ή όχι για ακόμα έναν χρόνο. Ακόμα, όμως, κι εάν συνεχίσει στην ομάδα ο 33χρονος Ισπανός χαφ, η μεσαία γραμμή των κιτρινοπράσινων χρειάζεται απαραίτητα νέο αίμα.

Το ίδιο ισχύει και για την επιθετική γραμμή. Ναι μεν στα φορ υπάρχουν οι περιπτώσεις των Μπάγιτς και Αντερέγκεν αλλά στα φτερά της επίθεσης μόνο ο Ιβάνοβιτς είναι καθαρόαιμος εξτρέμ και θεωρείται σίγουρος για τη νέα σεζόν.

