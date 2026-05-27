Κοιτάζουν και εντός των τειχών

Οι διεργασίες για ενίσχυση στην Ομόνοια εντείνονται, με την επιτροπή προγραμματισμού να εξετάζει τους μεταγραφικούς στόχους.

Οι πρώτες ανακοινώσεις δεν αναμένεται να αργήσουν, με τους πρωταθλητές πάντως να έχουν τα μάτια τους στραμμένα και στην εγχώρια αγορά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα που ο Χένινγκ Μπεργκ θεωρεί πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συλλόγου κάνοντας το μεγάλο βήμα και υπογράφοντας στην Ομόνοια.

Προφανώς οι πράσινοι διατηρούν ένα πανίσχυρο χαρτί, αυτό του Champions League, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να πειστούν οι παίκτες που βρίσκονται στο στόχαστρό τους. Ειδικά για τις λεγόμενες δύσκολες περιπτώσεις παικτών, η παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτελεί πολύ μεγάλο δέλεαρ.

