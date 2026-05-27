Οριστική συμφωνία Μπαρτσελόνα-Γκόρντον, απομένει το «ναι» της Νιούκαστλ

Σε πολύ καλό δρόμο για την ολοκλήρωση της πρώτης καλοκαιρινής μεταγραφής της βρίσκεται η Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και πολλά ισπανικά Μέσα, οι «μπλαουγκράνα» τα βρήκαν σε όλα με τον Άντονι Γκόρντον, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε οριστική συμφωνία για μια πιθανή συνεργασία τους!

Πλέον, το... μπαλάκι περνά στην πλευρά της Νιούκαστλ, με την πρωταθλήτρια της La Liga να ξεκινά επίσημες διαπραγματεύσεις με τον βρετανικό σύλλογο για την αγορά του 25χρονου μεσοεπιθετικού.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Μπαρτσελόνα έχει καταθέσει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του διεθνούς Άγγλου, ο οποίος και βρίσκεται στα ραντάρ μεγάλων ομάδων της Premier League, αλλά και της Μπάγερν Μονάχου!

Τη φετινή σεζόν ο άλλοτε παίκτης της Έβερτον μέτρησε 46 συμμετοχές με 17 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ως κορυφαία στιγμή στην χρονιά τα τέσσερα τέρματα που πέτυχε κόντρα στην Καραμπάγκ στο Champions League.

