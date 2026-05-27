Απόγευμα Πέμπτης τα παιχνίδια των Τσιτσιπά και Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Roland Garros

Το απόγευμα της Πέμπτης (28/05) ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα ριχτούν στη μάχη του Roland Garros με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο και τους «32» του γαλλικού Grand Slam.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων, με τον 28χρονο τενίστα να αντιμετωπίζει στον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι (Νο. 104) στο court 14 και κοντά στις 19:00.

Όσον αφορά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα, Κλερ Λου (Νο. 182) στο court 7, όχι πριν τις 16:30.

sport-fm.gr