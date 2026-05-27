Επίσημο: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ

Τις τελευταίες εβδομάδες της κοινής τους πορείας διανύουν Μπαρτσελόνα και Τσάβι Πασκουάλ!

Το απόγευμα της Τετάρτης (27/05) η διοίκηση της «μπλαουγκράνα» γνωστοποίησε την απόφαση του Ισπανού τεχνικού να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιό του και να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο 53χρονος προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Μπαρτσελόνα τον περασμένο Νοέμβριο αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια, υπογράφοντας τότε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Εντούτοις, η δεύτερη θητεία των δύο πλευρών δεν κύλησε όπως θα ήθελαν άπαντες στο «μπλαουγκράνα» στρατόπεδο, μιας και η ομάδα αντιμετώπισε πολλά αγωνιστικά και μη προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Στην ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ευχαρίστησε τον Πασκουάλ για την προσφορά του στον σύλλογο, ανακοινώνοντας πως αύριο, Πέμπτη, θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου του έμπειρου κόουτς.

sport-fm.gr