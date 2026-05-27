Φιλική ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ελλάδα

Την ήττα γνώρισε σήμερα η Εθνική μας ομάδα Νέων Κ-19 από την αντίστοιχη της Ελλάδας.

Στο φιλικό που έγινε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας, η Ελλάδα επικράτησε με 2-0 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με πέναλτι του Κωνσταντίνου Θεοχάρη και στο 10ο λεπτό ο Λεωνίδας Τσιώκος πέτυχε το 2-0.

Στο 75ο λεπτό η Κύπρος κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Μυλωνά. Το εκτέλεσε ο Χρίστος Κωνσταντινίδης και απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ελλάδας.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της με Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Κύπρος (Βαλεντίνος Κουλουντής): Χριστοδούλου, Κωνσταντινίδη (77’ Πέτρου), Μιχαήλ, Κίττου (46’ Μιχαήλ Μυλωνάς ), Προκοπίου (60’ Πέρκινς), Θωμά (46’ Τσίβικος), Καλογήρου (46’ Σολωμού), Καραμανή (Ιωακείμ), Χριστοφή (46’ Νεοκλέους), Κοντόπουλο (60’ Α. Κωνσταντίνου), Π. Ηλία (46’ Σάββα),

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Γιώργος Ψευδιώτης με βοηθούς διαιτητές τους Σωκράτη Γεωργίου και Ανδρέα Χατζηαθανασίου. Τέταρτος διαιτητής ήταν ο Παναγιώτης Ανδρέου.

Συνέχεια με δύο φιλικά

Αύριο Πέμπτη 28.05.2026 και ώρα 12:30 στο ίδιο στάδιο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας Ελλάδα – Αγγλία.

Την ερχόμενη Κυριακή 31.05.2026 και ώρα 17:30 στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας, θα γίνει φιλικός αγώνας της Εθνικής μας με την Αγγλία.