Ανακοίνωση Ανόρθωσης για τη συνάντηση με ενδιαφερόμενους - Δέσμευση για άμεση καταβολή του 30%

Το σωματείο της Ανόρθωσης ενημέρωσε με ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συνάντηση του εκτελεστικού συμβουλίου με αντιπροσωπεία της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διοίκηση, τονίζοντας ότι αυτή έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και πως δόθηκε δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που μαζεύτηκε πριν τη γενική συνέλευση, προκειμένου να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης:

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, σε κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της προσωρινής μας έδρας με τους κ. Σάββα Κουμή, κ. Σωτήρη Φλουρέντζου και κ. Παναγιώτη Γιωρκάτζη εκ μέρους αντιπροσωπείας της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για ανάληψη της διοίκησης του ιστορικού μας Συλλόγου, επιθυμεί να ενημερώσει τα ακόλουθα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και αμοιβαίες διαβεβαιώσεις. Δόθηκε η δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί πριν την επικείμενη Γενική Συνέλευση, με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις και να προχωρήσουμε με σύμπνοια και ενότητα.