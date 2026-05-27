Με Εσπίριτο Σάντο και στην Championship η Γουέστ Χαμ!

Με Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα πορευθεί και τη νέα σεζόν η Γουέστ Χαμ!

Η διοίκηση των «σφυριών» αποφάσισε να διατηρήσει τον Πορτογάλο τεχνικό στη θέση του, παρά τον υποβιβασμό από την Premier League την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη (27/05).

Η Γουέστ Χαμ γνωστοποίησε ότι είχε συναντήσεις με τον Εσπίριτο Σάντο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τον 52χρονο προπονητή να εκφράζει τη δέσμευσή του στην ομάδα, με την οποία σημειωτέον δεσμευόταν με τριετές συμβόλαιο, το οποίο είχε ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο και την απόλυση του Γκράχαμ Πότερ.

Ο λονδρέζικος σύλλογος ολοκλήρωσε την σεζόν με 19 ήττες και 10 νίκες, τερματίζοντας δύο βαθμούς πίσω από την Τότεναμ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε τον τελευταίο αγώνα με 3-0 εναντίον της Λιντς την Κυριακή, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στην Championship.

sport-fm.gr