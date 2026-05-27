Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες, οι θέσεις και οι πιθανές εκπλήξεις στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού που παίρνει σάρκα και οστά μετά την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός άμεσα μετά την απόλυση του Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού», αποτελώντας τον εξαρχής διακαή πόθο της διοίκησης των «πρασίνων» για τον διάδοχο του Ισπανού τεχνικού.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των «πρασίνων», μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και την συνεργασία τους με τον 38χρονο προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Πριν αναφερθούμε στις προτεραιότητες και τις θέσεις που θα ενισχυθεί το «τριφύλλι» αξίζει να σημειώσουμε το εξής:

Σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον με νέο προπονητή, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αξιολογηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ στη προετοιμασία, το βασικό στάδιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί από 22 μέχρι τις 5 Ιουλίου στην Ολλανδία.

Η ίδια η ζωή του ποδοσφαίρου έχει αποδείξει πως παίκτες «τελειωμένοι» ή στον αέρα με έναν προπονητή, κατάφεραν να γυρίσουν την παρτίδα και να γίνουν σημαντικοί και πρωταγωνιστές με τον επόμενο.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του έναν «γολγοθά» τριών προκρίσεων στο Conference League σε καλοκαίρι με Μουντιάλ 48 ομάδων που κάνουν την αγορά «δύσκολη» μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ποιές είναι λοιπόν οι προτεραιότητες;

1) Τερματοφύλακας

2) Κεντρικός αμυντικός

3) Κεντρικός χαφ

4) Επιθετικός

Συνολικά, όμως, στην αγορά ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν θα κινηθεί για:

1) Δύο τερματοφύλακες

2) Δύο κεντρικούς αμυντικούς

3) Δύο κεντρικούς χαφ

4) Αριστερό μπακ

5) Δεξιό μπακ

6) Δεξιό εξτρέμ

7) Επιθετικό

Φαντάζει δύσκολο να μην οδηγηθεί σε διψήφιο αριθμών μεταγραφών αυτό το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Φυσικά δεν μιλάμε για δέκα «βασικούς». Εξάλλου, οι επιλογές στα μπακ, στη κορυφή της επίθεσης και ο δεύτερος τερματοφύλακας θα αποτελούν κινήσεις για να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό.

Ο ένας κίπερ, οι δυο στόπερ, οι δύο χαφ και ο δεξιός εξτρέμ θα είναι κινήσεις που θα έχουν την «σφραγίδα» του βασικού στο μυαλό των ανθρώπων του συλλόγου και πάντα σε θεωρητικό επίπεδο.

