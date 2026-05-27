Ο Παναθηναϊκός απολύμανε το Telekom Center μετά το Final 4

Έκανε απολύμανση στις κερκίδες του Telekom Center ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Final 4 της Ευρωλίγκας, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός μπροστά σε περίπου 20.000 οπαδούς τους, οι «πράσινοι», οι οποίοι έκαναν απολύμανση και βιολογικό καθαρισμό. «Ώστε να είναι να υποδεχθεί ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR», όπως επισημαίνει η «πράσινη» ΚΑΕ σε σχετική ανάρτηση.

Το επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Πέμπτης (28/5, 18:00) απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει ορίσει γενιδή είσοδο πέντε ευρώ για το συγκεκριμένο ματς.

sport-fm.gr