Απάντηση της ΑΕΚ στην Κρασάβα: «Ακολουθήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ απαντά στις κατηγορίες της Freedom24 Krasava ΕΝΥ για μονομερείς ενέργειες των Λαρνακέων και νομικές πιέσεις αναφορικά με ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ύψωνα.

Η ομάδα της Λάρνακας αναφέρει ότι ο ποδοσφαιριστής προτάθηκε από τον επίσημο εκπρόσωπό του και ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες, ενώ τονίζει ότι προκαλεί απογοήτευση και έντονη ενόχληση η παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ Λάρνακας επιθυμεί να τοποθετηθεί αναφορικά με τα όσα δημόσια αναφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες και αφορούν χειρισμούς της ομάδας μας σε σχέση με ποδοσφαιριστή της Freedom24 Krasava ΕΝΥ.

Προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας και των γεγονότων, ξεκαθαρίζουμε ότι ο ποδοσφαιριστής προτάθηκε στην ΑΕΚ από τον επίσημο εκπρόσωπό του και από την πρώτη στιγμή η ομάδα μας ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες.

Η ΑΕΚ είχε επίσημες επαφές και επίσημες προτάσεις προς την πλευρά της Freedom24 Krasava ΕΝΥ, μέσω του Γενικού Διευθυντή της ομάδας κ. Δημήτρη Βραχίμη και του Γενικού Αρχηγού κ. Θεόδωρου Αντωνίου, ενώ χθες υπήρξε και απευθείας επικοινωνία μεταξύ των Προέδρων των δύο ομάδων, κατά την οποία ο Πρόεδρος της ΑΕΚ κ. Άντρος Καραπατάκης μετέφερε εκ νέου επίσημη πρόταση για τον ποδοσφαιριστή.

Ως εκ τούτου, προκαλεί απογοήτευση και έντονη ενόχληση η δημόσια παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η οποία αδικεί τις ενέργειες και τη στάση της ομάδας μας.

Η ΑΕΚ Λάρνακας λειτουργεί πάντοτε με επαγγελματισμό, διαφάνεια και σεβασμό προς όλα τα Σωματεία και θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει σωστή και αντικειμενική ανάγνωση των δεδομένων.

Υπενθυμίζουμε μάλιστα ότι σε επίσημη ανακοίνωση της Freedom24 Krasava ΕΝΥ ημερομηνίας 08/03/2026, η ίδια η ομάδα είχε δημόσια αναγνωρίσει τη θεσμική και σωστή στάση της ΑΕΚ σε αντίστοιχο ζήτημα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο ακατανόητη τη σημερινή τοποθέτηση.

Η ΑΕΚ Λάρνακας δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν, μέσα από ανακριβείς αναφορές ή για λόγους εντυπωσιασμού, να θίγει την αξιοπρέπεια, το ήθος και τον επαγγελματισμό της ομάδας μας και των ανθρώπων της.

H ανακοίνωση της Κρασάβα που προηγήθηκε:

Η Freedom24 Krasava ENY Ύψωνα τοποθετείται δημόσια σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν ποδοσφαιριστές και ανθρώπους της ομάδας μας.

Εδώ και τρεις μήνες, ο σύλλογός μας βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο παρόμοιες υποθέσεις μονομερών ενεργειών και καταγγελιών συμβολαίων από μέλη της ομάδας μας, υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με ενδιαφέρον της ΑΕΚ Λάρνακας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τη διοίκησή μας.

Η Freedom24Krasava ENY Ύψωνα είναι ένας μικρός αλλά υγιής και οργανωμένος σύλλογος, ο οποίος λειτουργεί με τιμιότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό προς όλους. Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε καθημερινά σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους στηρίζουμε ανθρώπινα και αγωνιστικά και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σωστές προοπτικές εξέλιξης μέσα από καθαρές και θεσμικές διαδικασίες.

Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε πρακτικές που οδηγούν ποδοσφαιριστές ή μέλη της ομάδας μας σε μονομερείς ενέργειες, ούτε διαδικασίες που βασίζονται σε νομικές πιέσεις, τεχνικά ζητήματα ή καταστάσεις που δημιουργούν εκβιαστικό περιβάλλον προς έναν μικρό σύλλογο που λειτουργεί με συνέπεια και αξιοπρέπεια.

Καλούμε δημόσια τη διοίκηση της ΑΕΚ Λάρνακας, όπως και οποιονδήποτε άλλο σύλλογο ενδιαφέρεται για ποδοσφαιριστές ή στελέχη της Freedom24 Krasava ENY Ύψωνα να ακολουθεί την επίσημη και σωστή οδό συνεργασίας μεταξύ συλλόγων, με σεβασμό προς τα συμβόλαια, τους κανονισμούς και τη δεοντολογία του ποδοσφαίρου.

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή ή προπονητή της ομάδας μας, οι πόρτες μας είναι ανοικτές για επίσημο διάλογο και σωστές διαδικασίες. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι η δημιουργία πιέσεων ή συνθηκών που ουσιαστικά οδηγούν σε μονομερείς αποφάσεις και αποσταθεροποίηση του συλλόγου μας.

Παράλληλα, διατηρούμε το δικαίωμα να εξετάσουμε εμείς οι ίδιοι όλες τις προτάσεις που αφορούν τον ποδοσφαιριστή και να λάβουμε την τελική απόφαση για πιθανή πώλησή του σε οποιονδήποτε σύλλογο, χωρίς πιέσεις, χωρίς εκβιασμούς και χωρίς τη συμμετοχή τρίτων μερών που παρεμβαίνουν στις υποθέσεις του συλλόγου μας.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ, θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε ότι η FREEDOM24 Krasava ENY Ύψωνα στάθηκε δίπλα στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του από την πρώτη στιγμή, σε μια περίοδο όπου ελάχιστοι πίστευαν σε αυτόν. Ο σύλλογός μας επένδυσε τρία χρόνια στην ανάπτυξή του, του έδωσε αγωνιστικές ευκαιρίες, στήριξη και προοπτική εξέλιξης, ενώ ακόμη διατηρεί ενεργό συμβόλαιο μαζί του για έναν επιπλέον χρόνο.

Παρακαλούμε θερμά τη διοίκηση της ΑΕΚ Λάρνακας, τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή αλλά και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να συμπεριφερθούν με σεβασμό απέναντι στον σύλλογό μας και να προστατεύσουν τα συμφέροντά του, όπως επιβάλλουν οι αρχές της επαγγελματικής συνεργασίας και της ποδοσφαιρικής δεοντολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Freedom24Krasava ENY Ύψωνα θα αναγκαστεί να εξετάσει κάθε νόμιμο μέτρο για την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της.

Η Freedom24 Krasava ENY Ύψωνα θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό, αξιοπρέπεια και πίστη στις αξίες του ποδοσφαίρου. Ζητούμε το ίδιο και από όλους όσοι εμπλέκονται στο κυπριακό ποδόσφαιρο.