«Στο ραντάρ του Ερυθρού Αστέρα ο Λοΐζου»

Θα απασχολήσει ξανά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο το όνομα του Λοΐζου Λοΐζου.

Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός κατέγραψε μια αξιόλογη περίοδο στο Ισραήλ με την Χάποελ Τελ Αβίβ με 7 γκολ και 6 ασίστ, κι έτσι δεν ήταν… δύσκολο να στρέψει τα βλέμματα επάνω του.

Όπως σημειώνουν ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο Ερυθρός Αστέρας καλοβλέπει την περίπτωση του 22χρονου και μάλιστα ο σέρβικος σύλλογος παρουσιάζεται έτοιμος να τον αποκτήσει.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Λοΐζου με την Χάποελ Τεβ Αβίβ ολοκληρώνεται το 2028.