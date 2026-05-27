Δένει τον Ντιμπάλα στο «Ολίμπικο» η Ρόμα

Ανατροπή στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για τον Πάολο Ντιμπάλα και την πιθανή αποχώρησή του από τη Ρόμα, με τον Αργεντινό να είναι κοντά στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Ιταλούς!

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρει η Corriere dello Sport για τον 32χρονο που φέρεται να ήταν κοντά στην Μπόκα Τζούνιορς αλλά όχι μόνο δεν θα φύγει από την Ευρώπη, αλλά θα παραμείνουν στο «Ολίμπικο» έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ντιμπάλα δέχτηκε τη μείωση των απολαβών του, καθώς μέχρι φέτος το ετήσιο συμβόλαιό του άγγιζε τα 8 εκατ. ευρώ ενώ τώρα θα κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 εκατ. ευρώ.

Δεδομένα ρόλο στην απόφαση του επιθετικού της Ρόμα έπαιξε η παρουσία της ομάδας του στη League Phase του Champions League της νέας σεζόν. Ο Ντιμπάλα έχει αγωνιστεί σε 140 παιχνίδια με τη Ρόμα σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 45 γκολ και 30 ασίστ.

