ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

Το σήκωσε ο φουτσαλικός ΑΠΟΕΛ!

Οι γαλαζοκίτρινοι γιόρτασαν το βράδυ της Τετάρτης (27/5) την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο τους απονεμήθηκε επισήμως στο «Λευκόθεο» όπου πραγματοποιήθηκε η φιέστα τους.

Η εκδήλωση περιελάμβανε φιλική αναμέτρηση μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας Futsal του ΑΠΟΕΛ και Legends της ομάδας όπως οι Μαρίνος Σατσιάς, Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Μάριος Ηλία, Γιώργος Μερκής, Άλντο Ατόρνο και Ράντοσαφ Πέτροβιτς.

Το παρών τους έδωσαν επίσης κι άλλες μεγάλες προσωπικότητες της γαλαζοκίτρινης οικογένειας που τιμήθηκαν για την προσφορά τους, όπως -μεταξύ άλλων- οι Γιάννος Ιωάννου και Κώστας Σχίζας, ενώ υπήρξε παρουσία και άλλων τμημάτων του σωματείου ΑΠΟΕΛ. Επιπλέον, την εκδήλωση παρακολούθησε από κοντά και ο υποψήφιος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ Σάββας Λιασής, κάτι που ισχυροποιεί την πεποίθηση περί θετικής έκβασης στις επαφές του με την εταιρεία και το σωματείο.

Η κορύφωση της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η απονομή του τροπαίου κατά την οποία στο «Λευκόθεο» έγινε η... νύχτα μέρα.

