ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

Το σήκωσε ο φουτσαλικός ΑΠΟΕΛ!

Οι γαλαζοκίτρινοι γιόρτασαν το βράδυ της Τετάρτης (27/5) την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο τους απονεμήθηκε επισήμως στο «Λευκόθεο» όπου πραγματοποιήθηκε η φιέστα τους.

Η εκδήλωση περιελάμβανε φιλική αναμέτρηση μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας Futsal του ΑΠΟΕΛ και Legends της ομάδας όπως οι Μαρίνος Σατσιάς, Νεκτάριος Αλεξάνδρου, Μάριος Ηλία, Γιώργος Μερκής, Άλντο Ατόρνο και Ράντοσαφ Πέτροβιτς.

Το παρών τους έδωσαν επίσης κι άλλες μεγάλες προσωπικότητες της γαλαζοκίτρινης οικογένειας που τιμήθηκαν για την προσφορά τους, όπως -μεταξύ άλλων- οι Γιάννος Ιωάννου και Κώστας Σχίζας, ενώ υπήρξε παρουσία και άλλων τμημάτων του σωματείου ΑΠΟΕΛ. Επιπλέον, την εκδήλωση παρακολούθησε από κοντά και ο υποψήφιος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ Σάββας Λιασής, κάτι που ισχυροποιεί την πεποίθηση περί θετικής έκβασης στις επαφές του με την εταιρεία και το σωματείο.

Η κορύφωση της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η απονομή του τροπαίου κατά την οποία στο «Λευκόθεο» έγινε η... νύχτα μέρα.

Δείτε φωτογραφίες από τη φιέστα του ΑΠΟΕΛ:























Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Μπαρτσελόνα-Γκόρντον, απομένει το «ναι» της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασε δουλειά για τα φιλικά η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός απολύμανε το Telekom Center μετά το Final 4

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κοιτάζουν και εντός των τειχών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημο: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για τη συνάντηση με ενδιαφερόμενους - Δέσμευση για άμεση καταβολή του 30%

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη