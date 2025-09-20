ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» και Δασάκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» και Δασάκι

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο αναμετρήσεις που ξεκινούν στις 19:00 συνεχίζεται σήμερα η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε Πάφο και Άχνα.

Στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», ο Ακρίτας Χλώρακας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 6.40 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.10 στην ισοπαλία και 1.50 στην επικράτηση της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στο 1.98, ενώ η πιθανότητα καταλογισμού πέναλτι στον αγώνα προσφέρεται στο 3.15.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα, στο Δασάκι της Άχνας, ο Εθνικός υποδέχεται την Ανόρθωση σε μια αναμέτρηση με απόλυτη ισορροπία στις αποδόσεις. Η Stoiximan προσφέρει 2.60 στη νίκη του Εθνικού, 3.40 στην ισοπαλία και 2.57 στην επικράτηση της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί αυτογκόλ αξιολογείται στα 10.00, ενώ η ισοπαλία με σκορ προσφέρεται στα 4.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έξαλλοι στο Μεξικό με Μαρσιάλ: «Οφείλει μία συγγνώμη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Mε ίδια συνταγή ο ΑΠΟΕΛ για να τριτώσει το καλό!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι για Μάριο Ηλία και Απόστολο Μακρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» και Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το 5Χ5 για τη Ρεάλ περνά από την αήττητη Εσπανιόλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την... απόλυτη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καντονά: «Ήρθε η ώρα FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ» - BINTEO

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε πολύ πιο λίγα από όσα έδωσε...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Ντρισμπιώτη 16η στα 20χλμ. βάδην, νικήτρια κάνοντας double-double η Πέρεθ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια, πετάει για Ισραήλ ο Λοΐζου και το αντίο πλησιάζει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι «δοκιμασίες» ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης και άλλα μπόλικα ντέρμπι - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (20/09)

TV

|

Category image

«Αγγίζει» το βραβείο Golden Boy ο Μουζακίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη