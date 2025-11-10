ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάλι ο Βέισμπεκ

Μπορεί να μην κατέγραψε γκολ ή ασίστ, όμως ο Βέισμπεκ απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο καθοριστικός είναι για τον Απόλλωνα. 

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πρόλαβε μέσα σε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής απέναντι στον Εθνικό στο «Δασάκι» να αφήσει το αποτύπωμά του στο παιχνίδι, πριν αποχωρήσει αναγκαστικά λόγω τραυματισμού.

Η φάση του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης ξεκίνησε από τα δικά του πόδια. Ο Βέισμπεκ έκανε εντυπωσιακή σέντρα, βρήκε τον Μάρκες, ο οποίος σούταρε, ο Τούμπας απέκρουσε, και στην επαναφορά ο Μάρκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στους «κυανόλευκους».

Διαβαστε ακομη