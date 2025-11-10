ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανάσες και… μετά αποδείξεις

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ανάσες και… μετά αποδείξεις

Με θετικό πρόσημο βρίσκει την ΑΕΛ η διακοπή του πρωταθλήματος, μετά και την εντός έδρας νίκη επί της Ένωσης (3-0).

Ήταν η τρίτη νίκη των γαλαζοκιτρίνων με τον Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο. Είχαν προηγηθεί οι νίκες επί Ανόρθωσης (4-1) και Ε.Ν. Ύψωνα (1-0) και πάλι στο στάδιο «Αλφαμέγα», ενώ στο διάστημα αυτό ηττήθηκε δυο φορές, από Άρη (4-0) και Πάφος FC (1-0). Οι ποδοσφαιριστές των γαλαζοκιτρίνων θα πάρουν κάποιες ανάσες και επιστρέφοντας θα κληθούν να δώσουν σημαντικές αποδείξεις ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης του στόχου της πρώτης εξάδας. Μετά την επιστροφή στη δράση, η ΑΕΛ θα πάει στη Λευκωσία και το ΓΣΠ (23/11) για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη του Απόλλωνα στο στάδιο «Αλφαμέγα». Έπειτα, στο φινάλε του πρώτου γύρου θα παίξει απέναντι στην πρώην ομάδα του Μαρτίνς, Ομόνοια Αραδίππου (07/12, εκτός).

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοινώθηκε η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Επιταχύνει τις διαδικασίες για Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γουεά: «Ο ρατσισμός είναι ασθένεια, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τον αποδεχόμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ώρα να εκμεταλλευτεί το «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Άγγελος Χαριστέας στην Κηφισιά, στη θέση του Κοτσόλη

Ελλάδα

|

Category image

Ανάσες και… μετά αποδείξεις

ΑΕΛ

|

Category image

H Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aυτές είναι οι 15 αήττητες ομάδες στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαία κίνηση από Ελλάδα – Ο ΠΑΟΚ στηρίζει την Ανόρθωση με… Κωνσταντέλια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεισμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1.024 ποδοσφαιριστές στο εδώλιο για το στοιχηματικό σκάνδαλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόφαση του Σωφρόνη Αυγουστή για τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέα «επίθεση» κατά του Γερμανού: «Αυτό δεν πάει άλλο με τον Βιρτς στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάμιλτον: «Ζω έναν εφιάλτη τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα στη Ferrari»

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σαν μια οικογένεια η Εθνική... και τα λόγια του Μάντζιου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Βόκολος από τον Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη