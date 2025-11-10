Ανάσες και… μετά αποδείξεις

Ήταν η τρίτη νίκη των γαλαζοκιτρίνων με τον Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο. Είχαν προηγηθεί οι νίκες επί Ανόρθωσης (4-1) και Ε.Ν. Ύψωνα (1-0) και πάλι στο στάδιο «Αλφαμέγα», ενώ στο διάστημα αυτό ηττήθηκε δυο φορές, από Άρη (4-0) και Πάφος FC (1-0). Οι ποδοσφαιριστές των γαλαζοκιτρίνων θα πάρουν κάποιες ανάσες και επιστρέφοντας θα κληθούν να δώσουν σημαντικές αποδείξεις ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης του στόχου της πρώτης εξάδας. Μετά την επιστροφή στη δράση, η ΑΕΛ θα πάει στη Λευκωσία και το ΓΣΠ (23/11) για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη του Απόλλωνα στο στάδιο «Αλφαμέγα». Έπειτα, στο φινάλε του πρώτου γύρου θα παίξει απέναντι στην πρώην ομάδα του Μαρτίνς, Ομόνοια Αραδίππου (07/12, εκτός).