Σπουδαία κίνηση από Ελλάδα – Ο ΠΑΟΚ στηρίζει την Ανόρθωση με… Κωνσταντέλια!

Το club αποφάσισε να δώσει στην ομάδα της Αμμοχώστου πέντε επίσημες υπογεγραμμένες φανέλες, τρεις του Ιωάννη Κωνσταντέλια και δύο ολόκληρης της ομάδας, με στόχο να δημοπρατηθούν και τα έσοδα να ενισχύσουν οικονομικά την «Κυρία».

Η Ανόρθωση σε ανάρτησή της τόνισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών: «Υπάρχουν στιγμές που μας κάνουν να υποκλινόμαστε μπροστά στη δύναμη της αγάπης για το ποδόσφαιρο. Το άθλημα μπορεί να ενώσει οπαδούς και να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς».

Η προσφορά αυτή έρχεται στο πλαίσιο των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, και η Ανόρθωση ευχαρίστησε θερμά τους φίλους από τη Θεσσαλονίκη: «Μάγκες, η Ανόρθωση δεν ξεχνά!»